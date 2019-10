El partido se jugará desde las 15.30, con arbitraje de Wenceslao Meneses. Después de la abultada victoria sufrida como local frente a Defensores de Cambaceres, la espera en busca de revancha se le hará larga a Puerto Nuevo, que recién volverá a jugar el próximo martes. Será cuando enfrente como visitante a Claypole por la quinta fecha de este Torneo Apertura de la Primera D. La programación de esta jornada de la menor de las divisionales es, al menos, extraña: habrá un partido el domingo y el resto se jugará entre lunes y miércoles. En el caso del Portuario, deberá hacer un largo viaje hasta la zona Sur del Conurbano Bonaerense el martes por la tarde. Y para ese encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la designación del árbitro Wenceslao Meneses. En cuanto a lo futbolístico, el DT Carlos Pereyra no podrá contar con el capitán Lautaro Cuenos, quien fue expulsado a los 3 minutos de juego frente a Defensores de Cambaceres. Así, "Jetín" deberá analizar variantes para la zaga central, donde podría ingresar Sandro Areco o volver a retroceder Kevin Redondo, tal como ocurrió en el partido del pasado domingo.



LAUTARO CUENOS, EXPULSADO ANTE CAMBACERES, SERÁ BAJA FRENTE A CLAYPOLE (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA). TORNEO APERTURA – FECHA 5 DOMINGO 15.30 horas: Liniers vs Atlas / Felipe Viola LUNES 15.30 horas: Central Ballester vs Argentino (R) / Martín Molina 15.30 horas: Def. de Cambaceres vs Dep. Paraguayo / Guido Mascheroni MARTES 15.30 horas: Muñiz vs Lugano / Yamil Galván 15.30 horas: Claypole vs Puerto Nuevo / Wenceslao Meneses 15.30 horas: Centro Español vs Juv. Unida / Néstor Barrios MIÉRCOLES 15.30 horas: Sp. Barracas vs Yupanqui / Tomás Diulio.

Primera D:

Puerto Nuevo jugará el martes ante Claypole

