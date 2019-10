EL DÍA DESPUÉS El plantel de River Plate se entrenó ayer por la mañana en el Monumental luego de la victoria 2-0 de la noche anterior frente a Boca por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Marcelo Gallardo realizaron tareas regenerativas y ejercicios en espacios reducidos. El próximo rival del Millonario será Patronato, al que recibirá el domingo a las 17.45. Posteriormente visitará a Arsenal, el sábado 19 a las 20.00. En el medio, no habrá fútbol por la fecha FIFA. Por su parte, el plantel de Boca se entrenó por la tarde en el complejo Pedro Pompilio, donde los jugadores y el cuerpo técnico tuvieron una charla previa al trabajo. El conjunto que dirige Gustavo Alfaro visitará a Defensa y Justicia el domingo a las 20 en Florencio Varela, mientras que, luego, recibirá a la Racing Club el sábado 19 a las 17.45. FRANCIA COMPLICA En el inicio de la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Rugby que se está disputando en Japón, Francia venció 33-9 a Estados Unidos y le metió más presión al Seleccionado Argentino, que el sábado se medirá frente a Inglaterra desde las 5.00 (hora de nuestro país). Las posiciones de la zona son las siguientes: 1) Inglaterra, 10 puntos; 2) Francia, 9 puntos; 3) Argentina, 6 puntos; y 4) Estados Unidos y Tonga, sin puntos. GRAN ARRANQUE El Seleccionado Masculino de Vóley comenzó de gran manera su participación en la Copa del Mundo de Japón (no es Mundial): venció 3-2 en el debut a Estados Unidos y luego, superó 3-1 a Túnez. Los próximos rivales para los dirigidos por Marcelo Méndez (que no cuenta con las principales figuras argentinas) serán Italia y Polonia.

Breves: Polideportivas

