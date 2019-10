Participó, como piloto invitado, de la novena fecha del Top Race Series en Alta Gracia. Cada vez que se recurre al zarateño Juan Carlos Bava para participar en alguna categoría como piloto invitado es muy difícil que no acepte tal propuesta. Y "Carli" no le escapó a esa regla cuando le llegó la invitación de Santiago Piovano, quien está corriendo en la categoría Top Race Series. La cita fue en Alta Gracia, donde Bava hizo de las suyas en la segunda final arriba del Mercedes. Llegó a estar quinto, aunque en el cierre de la competencia arribó en 10º puesto y le sumó puntos para el campeonato a quien lo invitó a esta prueba. Este año, "Carli" viene corriendo en el Turismo 4000 Argentino, donde está buscando la posibilidad de obtener el campeonato con el Ford que le entregan los hermano Caggiano en la ciudad de José C. Paz. En su carrera deportiva, que arrancó por el karting, el piloto de Zárate también corrió en Fórmula Nueva Generación, TC Mouras, TC Pista y TC Regional. Ahora, con su participación en el Top Race Series siguió sumando más experiencia a gran currículum en el automovilismo.

Automovilismo:

Juan Carlos Bava sigue sumando experiencia

