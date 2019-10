La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 03/oct/2019 Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis María Bruno







PARANÁ GUAZÚ EMBARCADO Con la sudestada de esta semana puede ser que el río comience a subir un poco por lo que venía con una marcada bajante en donde, en algunos sectores, se dificultaba la bajada o subida de lanchas. En esta semana las respuestas y capturas en la variada se mantuvieron buscando los sectores de piques para ejemplares mayormente de ejemplares de pati, bagres amarillos de muy buenos tamaños, gran cantidad de porteñitos, con alguna respuesta de alguna boguita de los 500 gramos al kilo de peso. Lo que mejores resultados nos dio como carnada preferencial y más efectiva la lombriz. Con respecto al bagre de mar son varios los que realizaron intentos en distintos días y horarios de momento sin respuestas efectivas de pique a caña. MUELLES Y COSTAS Todavía en algunos casos hay muelles que están con las patas de estos en seco por la bajante, la pesca variada pasa más que nada por muy buenas respuestas y capturas de porteñitos y pati, en menor medida se dan bagres amarillos y bagres blancos, alguna boguita chica suele darse. Como carnada preferencial y más efectiva la lombriz. DORADITO Lo más destacado de la zona da para lindos ejemplares tanto de porteñitos como de pati y bagres amarillos. ISLA BOTIJA / PUERTO CONSTANZA Por esta zona lo que pudimos comprobar al igual que en los demás pesqueros es que la carnada más efectiva de momento es la lombriz y que las especies que más actividad tienen en la zona son bagres amarillos de excelentes portes, pati de tamaños diversos y cantidad de porteñitos, comenzándose a mover alguna tararira. PASAJE TALAVERA De pasada por el Talavera comprobamos que las respuestas y capturas más destacadas también se dieron para bagres amarillos, pati y porteñitos, aunque llevábamos a bordo varias carnadas. Todas las especies tomaron únicamente el ofrecimiento de lombrices. El agua se mantiene baja y corría un tanto turbia. CINCO BOCAS Buenos portes de pati los que toman el ofrecimiento de anguilas o lombrices y a los que se los puede ubicar tanto en la pesca de fondo como de flote con boya y brazoladas entre el metro veinte y metro cincuenta, por otra parte complementan la pesca ejemplares de porteñitos, bagres y alguna boguita chica. ISLA LA PALOMA Por Paloma lo más destacado de la semana al igual que en la mayoría de los sectores de pesca fueron respuestas y capturas de bagres amarillos y algunos blancos, muy lindos portes de pati y algunos porteñitos, siempre realizando encarnes exclusivamente con lombrices es lo más efectivo, aunque realizando encarnes con daditos de sardina se dieron ejemplares de bogas que no pasaron el kilo de peso. RIO GUTIERREZ Por el Gutiérrez también encontramos respuestas de muy lindos bagres amarillos y porteñitos, lo más destacado y de noche pueden ser los lindos portes de pati que entrega la zona, realizando encarnes con anguilas o lombrices. PARANÁ BRAVO Esta semana la pesca en el Bravo pasó por una variada compuesta como en la mayoría de los pesqueros por bagres amarillos y algún blanco en menor medida, porteñitos de excelentes tamaños y muy lindos pati, alguna boguita de las chicas. Con respecto a los bagres de mar la pesca no está fácil ni todos los días, por ahí sale alguno a caña pero realizando encarnes con sardinas, en menor medida con calamar y anchoítas. Hay que tener mucha paciencia no está firme. ARROYO BRAZO LARGO Bagres amarillos, algún blanco y lindos pati, se le suma alguna boguita chica y alguna carpa, cuando calienta más el sol se puede ya ver moverse alguna tararira. PUENTE DE HIERRO RIO PARANACITO Con muy buenas respuestas de bagres amarillos y porteñitos por la zona, por estos lugares se vieron en movimiento algunas tarariras cazando. ARROYO IBICUICITO Con muy poca agua debido a la bajante es por lo cual a los que no conocen la zona cuidado al navegar, el Ibicuicito esta semana entregó algunas lindas respuestas y capturas de bagres amarillos, algún porteñito y se pudo apreciar el movimiento de algunas tarariras cazando. PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA CAMPANA- ZÁRATE Aguas bajas con un pique que dependió mucho de los horarios en líneas generales los más activos fueron bagres amarillos y pati sumándose según los sectores cantidad de piques de porteñitos y de algunas carpas de hasta los cinco kilos. PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA INTA Respuestas de bagres blancos y amarillos en la zona se suman ocasionales capturas de alguna linda carpa, pati y porteñitos. PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA VUELTA DEL ESTE Aquí la bajante nuevamente dejó ver los bancos de arena en algunos días de la semana. Lo más destacado fueron las respuestas de porteñitos, algunos bagres amarillos a lo que se le sumó la captura como semanas anteriores de algún lindo pati que rondo los tres kilos. En nuestro programa televisivo Nº795 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra salida de pesca variada en el Pasaje Talavera, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Algunos ejemplares de tarariras comenzaron a activarse por la zona.



