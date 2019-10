Mitos sobre la Dieta Vegetariana

En el marco de la Semana Mundial Vegetariana, que se conmemorará del 1 al 7 de octubre, el Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna rompe con 10 mitos sobre las dietas vegetarianas. De acuerdo a la Unión Vegetariana Internacional (IVU), el vegetarianismo hace referencia a una dieta de alimentos derivados de las plantas, con o sin productos lácteos, huevos y/o miel. Sin embargo, existen diversas clasificaciones dentro de esta elección de vida. Por un lado, el concepto tradicional del vegetariano, hace referencia a todo individuo que no come carne, pollo o pescado o sus productos derivados. Las diferencias comienzan con la inclusión de los productos lácteos y el consumo de huevos. Se considera como ovo-lacto vegetariano, de acuerdo a IVU, como aquella persona que además de ser vegetariana, consume huevos y lácteos. A diferencia de ello, el lacto vegetariano no consume huevos, pero si lácteos. Teniendo en cuenta todos estos conceptos, la Licenciada Liliana Grimberg (MN: 978), Nutricionista, Dietista y Coordinadora del área de Nutrición del Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna, rompe con 10 mitos sobre las dietas vegetarianas. "El vegetarianismo es sólo una moda": La mayoría de las personas a lo largo de la historia del mundo se han alimentado con dietas predominantemente vegetarianas, explica la Licenciada. "Los vegetarianos necesitan tomar suplementos vitamínicos o minerales": La mayoría de los vegetarianos sanos no necesitan tomar suplementos aunque puede haber excepciones. La persona que comienza una dieta vegetariana debería visitar una nutricionista para asegurarse de que todas las vitaminas y minerales necesarios están siendo consumidos en sus alimentos. "Las dietas vegetarianas son escasas en proteína": Muchos alimentos de origen vegetal contienen proteína. Alimentos de granos como las legumbres, cereales, la combinación entre ellos (lentejas con arroz) o nueces y tofu son sólo algunos alimentos de origen vegetal que contienen proteína. "Los vegetarianos no obtienen suficiente calcio en su dieta": Una dieta vegetariana bien planeada puede aportar calcio ya que consumen productos lácteos y pueden obtener calcio de las semillas, frutas secas y productos fortificados con calcio. "Los niños y las mujeres embarazadas no deben seguir una dieta vegetariana o vegana": Una dieta vegetariana/vegana es segura para niños y mujeres embarazadas es importante la consulta con una nutricionista para asegurar que los alimentos suministren las cantidades necesarias de calorías, proteínas, vitaminas y minerales para cuerpos sanos en crecimiento. "Los vegetarianos suelen sufrir anemia": No es así ya que encontramos alimentos como las legumbres hortalizas de hojas verdes que tienen hierro y que condimentadas con jugo de limón o consumiendo un cítrico después de la comida mejoraría su absorción "Las dietas vegetarianas no reducen el riesgo de cálculos renales": Se ha demostrado que las dietas vegetarianas reduce el riesgo de cálculos renales ya que se disminuye el consumo de proteínas de origen animal que aumentan los niveles de ácido úrico y de calcio en la orina "Para comenzar a ser vegetariana hay que comenzar en forma gradual": No es necesario ser gradual en el momento de empezar una dieta vegetariana "Un deportista puede realizar una dieta vegetariana": Un deportista vegetariano puede rendir igual que un carnívoro. Las calorías necesarias se obtendrán de las semillas, frutos secos, almidones, aceites, cereales y legumbres. "La dieta vegetariana no se puede mantener en el largo plazo": Por ser un estilo de vida y no un solo cambio de alimentación pude realizarse siempre con el asesoramiento de profesionales de la salud.

Imagen ilustrativa.



Mitos sobre la Dieta Vegetariana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: