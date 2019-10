Se declaró a Campana en "Emergencia Alimentaria"

P U B L I C



Tras otra ríspida sesión, incluido cuarto intermedio para acercar a las partes, anoche se aprobó la iniciativa propuesta por la UV Más Campana hace semanas atrás. Soledad Calle, del PJ - Frente de Todos, estimó en 7 mil el número de desocupados en la cuidad. También fue aprobada una ordenanza elevada por el intendente, donando un terreno al Grupo Esperanza. Con la presencia de un importante número de vecinos integrantes de organizaciones sociales en el Salón Blanco del palacio municipal y el aparente acuerdo previo de todos los bloques, nada parecía indicar que la votación de la Ordenanza declarando la Emergencia Alimentaria por un año en Campana tendría algún escollo. Sin embargo, todo tomó un giro inesperado cuando Axel Cantlon, de la UV Más Campana, pidió la palabra y propuso modificar su redacción, agregando un artículo. Minutos antes, Cantlon había sido protagonista de un nuevo y áspero intercambio con Carlos Cazador (Cambiemos) luego de pedir el tratamiento Sobre Tablas de un Pedido de Informes "solicitando al Departamento Ejecutivo informe mecanismos utilizados para realizar la entrega de ayudas sociales". En ese sentido, Cantlon señaló que desde el Ejecutivo, y a través de punteros y otros referentes, se estaban realizando ese tipo de asistencia entre personas afines al oficialismo "y no entre los vecinos quienes realmente lo necesitan". Cazador desestimó los dichos de Cantlon, al tiempo que lo invitó a dar nombres y adelantó el voto positivo, dado que "no había nada que ocultar". Cantlon volvió a pedir la palabra para decir que los nombres los daría en privado, y que no dudaba de la honorabilidad del bloque de Cambiemos, considerando que era posible que las circunstancias descriptas estuviesen ocurriendo a espaldas de los concejales del bloque oficialista. Minutos antes, la UV Calixto Dellepiane también había solicitado el tratamiento Sobre Tablas de un proyecto de resolución que fue aprobado, en el que se solicita al Consejo Escolar de Campana "proceda a desratizar, vaciar pozos ciegos, y reparar puertas del Jardín de Infantes 910 del barrio San Cayetano". Ya en Despachos de Comisión, el primer expediente a tratar, fue el mencionado Proyecto de Ordenanza de la UV Calixto Dellepiane declarando la Emergencia Alimentaria en el Partido de Campana por el término de un año "para satisfacer las necesidades básicas de alimentación del Partido". La redacción de la ordenanza, prevé la creación de "una Comisión integrada por 1 representante de cada bloque legislativo del HCD; representantes del Departamento Ejecutivo que se vinculen con la temática y 1 representante por cada Organización Social, que tendrá por objetivo asistir en la emergencia alimentaria acorde a los requerimientos nutricionales y requerir intervención de la Secretaría de Desarrollo Social en los casos que corresponda". Así fue votada, luego del cuarto intermedio al que llamó la Presidencia ejercida por Marco Colella, cuando el debate parecía poner en peligro la votación. El agregado propuesto por Cantlon y que fue desestimado, preveía dictar un reglamento interno de la comisión, y que dicha comisión podría sugerir a la Secretaría de Desarrollo Humano el destino de las partidas presupuestarias que serán afectadas. El debate, también giró sobre "la lentitud por parte del oficialismo" en reconocer la emergencia alimentaria en Campana, y en ese sentido, Soledad Calle (PJ - Frente de Todos) estimó en alrededor de 7 mil vecinos desocupados en la ciudad. Como lo adelantáramos en nuestra edición de ayer, al inicio de la sesión, Hugo Boetti utilizó la Banca Abierta para solicitar la reparación de una pared exterior del SUM de la Escuela de Arte y la construcción de una medianera provisoria que la proteja. También señaló que es un requerimiento que tiene dos años de atraso y que, dadas las características de los materiales de dicha pared (conformada por madera y plástico entre otros elementos) su falta de reparación pone en peligro potencial todo el edificio: "Si ahí se inicia un foco de incendio, les puedo asegurar que la escuela entera se prende fuego", señaló. Entre otros temas relevantes, también fue aprobado el Proyecto de Ordenanza del Dpto. Ejecutivo "donando al Grupo Esperanza una fracción de terreno con destino a depósito y aula" y el Proyecto de Resolución del PJ- Frente de Todos "solicitando a la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Bs. As. proceda a la reapertura de la carrera de portugués en el ISFD 116". Por decisión del cuerpo, la próxima sesión tendrá lugar el primer jueves de noviembre.

Tras otra ríspida sesión, incluido cuarto intermedio, anoche se aprobó la iniciativa propuesta por la UV Más Campana. Soledad Calle estimó en 7 mil el número de desocupados en la cuidad.





Para reordenar la sesión, Colella propuso un cuarto intermedio. En la foto, Cazador y Etchegaray, parlamentando.

VIDEO #Video HCD Campana: Sesión del 3 de Octubre de 2019. https://t.co/zAeYF0qwks — La Autentica Defensa (@LADdigital) October 4, 2019

Se declaró a Campana en "Emergencia Alimentaria"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: