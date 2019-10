P U B L I C







DE LA 7ª A LA 8ª El miércoles por la noche, en Santiago del Estero, culminó la séptima fecha de esta Primera Nacional con la victoria de Mitre por 4-2 como local sobre Barracas Central. De esta manera, el Aurinegro llegó a los 8 puntos, alcanzó a su vencido y se despegó de la zona baja de la tabla de posiciones de la Zona 1 que ocupan Ferro Carril Oeste (4 puntos), Nueva Chicago (5) y Alvarado de Mar del Plata (5). En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Instituto recibía a Quilmes en el inicio de la octava jornada, que hoy tendrá continuidad con otros dos partidos: Atlanta vs Belgrano (21.10, TyC Sports) y Estudiantes de Río Cuarto vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (21.30). Entrenará por la tarde en el predio La Finca, donde quedará concentrado a la espera del duelo con el elenco de Adrogué. Juan Manuel Ojeda volvería a la titularidad y Facundo Rizzi debutaría como titular. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy por la tarde su último entrenamiento antes de enfrentar mañana sábado a Brown de Adrogué en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional que se disputará en el estadio de Mitre y Puccini con el arbitraje de Adrián Franklin. Los dirigidos por Lucas Bovaglio llevarán adelante su última práctica en el predio La Finca, ubicado sobre Ruta 4, en las inmediaciones del barrio Río Luján, donde luego quedarán concentrados a la espera del duelo ante el Tricolor. Para este compromiso, el entrenador podrá volver a contar con el arquero Juan Marcelo Ojeda, quien regresará a la titularidad luego de su expulsión frente a Deportivo Riestra (ante Chacarita atajó Juan Ignacio Dobboletta). En cambio, el DT no tendrá a disposición a Nahuel Banegas, quien vio la roja frente al Funebrero y deberá purgar una fecha de suspensión (fue doble amarilla). Para su lugar, los candidatos son dos: Facundo Rizzi y Juan Ignacio Alvacete, quien ya lo ha reemplazado cuando el ex Puerto Nuevo debió salir por molestias físicas ante Almagro. Sin embargo, el elegido para iniciar el partido de mañana frente a Brown sería el ex Rosario Central, quien solo estuvo en una convocatoria (en la victoria 3-0 ante Deportivo Riestra) y estaría así haciendo su debut en el Violeta. Después, la formación titular del equipo de nuestra ciudad no sufriría modificaciones respecto a la última presentación frente a Chacarita. Entonces, Villa Dálmine formaría mañana con Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Facundo Rizzi; Facundo Affranchino, Nicolás Del Priore; Fabricio Brener, Brian Orosco, David Gallardo; y Catriel Sánchez. Los dirigidos por Bovaglio buscarán estirar su buen arranque como local, condición en la que acumulan tres victorias y un empate, sumando los 10 puntos que totaliza el equipo en el campeonato. Por su parte, Brown llegará a Campana tratando de cortar una racha de cinco partidos sin victorias, luego de cuatro derrotas consecutivas y el empate 1-1 de la última fecha frente a Almagro (llegó a la igualdad con un tanto de Marín Llinás en el minuto 90).

FACUNDO RIZZI PODRÍA HACER SU DEBUT CON LA CAMISETA VIOLETA EN REEMPLAZO DEL SUSPENDIDO NAHUEL BANEGAS. LA RESERVA IGUALÓ CON ALMAGRO Ayer empató 0-0 como visitante. Por la cuarta fecha del Torneo de Reserva de la Primera Nacional, Villa Dálmine igualó sin goles frente a Almagro en un partido disputado ayer por la tarde en el predio que el Tricolor posee en Pontevedra. De esta manera, el Violeta sumó su segundo punto en este certamen, porque después de sus derrotas iniciales frente a Deportivo Morón y Sarmiento de Junín, empató con Quilmes y ahora con Almagro. En esta oportunidad, el DT Diego Stefanetti, presentó una formación integrada totalmente por juveniles: Diego Pérez Díaz; Leonel Montani, Francisco Lavielle, Facundo Ruíz, Julián Brambilla; Fernando Rodríguez, Gino Olguín, Tomás Montani Roca; Marcos Barcella, Federico Lemucchi y Lázaro Benítez fueron los once titulares. Mientras que como suplentes estuvieron: Julián Rodríguez Duclerc, Nicolás Rapuzzi, Valentino Vitetta, Lautaro Urdiles Meza, Carlos Freixa, Valentín Umeres y Jesús Guzmán. El próximo compromiso de la Reserva de Villa Dálmine será frente a Nueva Chicago como local, en el predio Héctor Fillopski.

