P U B L I C



ALBERTO FERNÁNDEZ - CTA El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró ayer que si llega al gobierno el 10 de diciembre va a "dejar de pagarle a los usureros" para mejorar la situación de los jubilados, los maestros y los trabajadores, al cerrar el congreso de la CTA en Lanús. "Me preguntan de dónde voy a sacar la plata y yo digo que voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se llevan los bancos. Vamos a dejar de pagarle a los usureros para que los maestros tengan un salario digno, para pagarle a los jubilados, para que todos los trabajadores tengan su paritaria", recalcó el ex jefe de Gabinete. El postulante presidencial, en tanto, afirmó que "el cambio" en el país es el Frente de Todos y no el oficialismo, tras resaltar que la gestión de Mauricio Macri "le hizo el mismo daño al país que la salida de la convertibilidad". MÁS CONTROLES El Banco Central decidió ayer crear una base de datos sobre operaciones de compras de dólares por parte de personas humanas con el fin de impedir que quienes incumplieron el control cambiario adquieran divisas este mes. El sistema se pondrá en marcha con entidades financieras para contar con información actualizada de las transacciones. En ese sentido, los bancos deberán consultar con la base de datos para autorizar la operación. CAÍDA DE PRODUCCIÓN La producción industrial registró en agosto una baja interanual del 6,4% y acumula en el año una contracción del 8,1%, tras alcanzar dieciséis meses continuos en recesión. En tanto, la construcción registró en agosto un caída del 5,9% en forma interanual y llegó a doce meses consecutivos de baja, informó ayer el INDEC. Según el Indice de Producción Industrial Manufacturero que difundió el INDEC, la producción de bienes y servicios se contrajo 2,8% en agosto respecto de julio. La producción de autos fue la que más impactó en el indicador negativo de agosto, con una baja interanual del 27,7%, seguida de motos y otros equipos de transporte, que se contrajo 20% en forma interanual. La industria textil, con una suba del 1,4%, y la elaboración de alimentos y bebidas, con una leve variación del 0,4%, fueron los dos únicos indicadores positivos de agosto del total de dieciséis sectores manufactureros que releva el organismo. PILOTOS VAN AL PARO El Gobierno y los sindicatos de pilotos de líneas aéreas no pudieron logar un acuerdo salarial ayer, y los dirigentes gremiales ratificaron el paro de 48 horas para este fin de semana. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de de Trabajo de Callao 118, de esta capital, y participaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que lidera Pablo Biro y la Unión de Aviadores de Líneas Aereas (UALA) que conduce Cristian Erhardt. La reunión -de la que también participaron directivos de Aerolíneas Argentinas- fue convocada por el Gobierno para intentar destrabar el paro, pero finalmente no hubo acuerdo. PEDIDO REITERADO El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, reiteró su pedido para que gremios de pilotos levanten paro previsto para el fin de semana, ya que afirmó que "el que paga el reclamo es el usuario", aunque reconoció la legitimidad de la medida de fuerza. "Sé que la Argentina y todos los que trabajan están en una situación compleja. No hay paritarias en ningún lado, porque los incumplimientos son constantes. El Gobierno llevó adelante una política de favorecer al sector empresario porque creen que el trabajo es un costo. El planteo de los trabajadores lo entiendo, lo comparto y entiendo la legitimidad del reclamo", sostuvo el postulante opositor.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: