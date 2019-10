En recorrida de campaña, Roberto Lavagna junto a Bucca, en San Nicolás El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, consideró que al gobierno de Mauricio Macri le "falta la decisión política" para que "la economía nacional arranque". Durante una recorrida de campaña en el partido bonaerense de San Nicolás, el dirigente opositor advirtió que "si no hay consumo", no se va a recuperar la actividad industrial. "Nuestro objetivo es volver a poner en marcha el aparato productivo. Apenas el 50% de la capacidad instalada en las fábricas está siendo utilizada. Tenemos el capital y los recursos humanos, solo falta la decisión política de que la economía nacional arranque", señaló. Acompañado por el candidato de su espacio a gobernador en esta provincia, Eduardo "Bali" Bucca, Lavagna sostuvo que hay que "reactivar el consumo para que haya demanda". Por otra parte, el ex ministro de Economía ratificó la importancia de fomentar el federalismo, un tema que consideró "central y no cosa de un solo gobierno". "El segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires se está hundiendo. Hay que empezar a mirar hacia el interior del conurbano y del país, construyendo un planteo creciente de descentralización", manifestó. Por último, Lavagna destacó la figura de Bucca al recordar que "fue un exitoso intendente de Bolívar y es actualmente un gran diputado". "Es un candidato nuevo que viene a hacer un gran aporte a la provincia", aseguró Lavagna, al visitar la Federación de Comercio e industria de San Nicolás.



Lavagna: "Falta decisión política para que la economía arranque"

