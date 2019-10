Así lo manifestó el presidente de la sociedad de fomento de Barrios Amigos, Gabriel Panno, cuestionando a la oposición de no querer tratar un proyecto que permitirá que la entidad tenga sede propia y un CAPS. "El kirchnerismo y sus aliados les sigue dando la espalda a nuestros vecinos", cuestionó el presidente de la sociedad de fomento de Barrios Amigos, Gabriel Panno, sobre la "lamentable" actitud de los bloques liderados por Romano y Cantlon de no querer tratar la donación de una fracción de inmueble para la construcción de su sede. Dicho proyecto, permitirá que la entidad cuente con una institución propia y un Centro de Atención Primaria para la Salud (CAPS) a fin de que los vecinos de los barrios Santa Florentina, Federal, Héroes de Malvinas I, II y III cuenten con un espacio de encuentro y esparcimiento. En este sentido, Panno expresó la necesidad de contar con una sala sanitaria, ya que actualmente la más cercana es la de Las Campanas, y por el constante aumento de la población, su capacidad de respuesta es cada vez más limitada. "Barrios Amigos cuenta con una población de 8.000 personas y estamos a 15 minutos en auto del Hospital Municipal San José. Para nosotros es fundamental contar con un CAPS, pero eso a la oposición pareciera no importarle", aseveró. Y agregó: "Pregonan por el bienestar de los vecinos, pero por su mezquindad política, no quieren que nos entreguen algo que es tan beneficioso para todos y ponen palos en la rueda".

Gabriel Panno: "El kirchnerismo y sus aliados les dan la espalda a todos nuestros vecinos"

