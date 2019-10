Nuevo testigo de Ovnis en Campana

Se llama Fiona Verdinelli Cebrynski y estudia la licenciatura en Trabajo Social en la sede local de la Universidad Nacional de Luján. Otros testimonios del año.

A raíz de la publicación en nuestro medio sobre el avistaje que el experimentado camarógrafo y músico de nuestra ciudad Mariano Del Teso el pasado miércoles 25, contactamos a Fiona Verdinelli Cebrynski, quien da fe de haber visualizado un OVNI en 2016, y fotografiado otro en 2018.

Según el relato de Fiona, quien es estudiante de la licenciatura de Trabajo Social en la sede local de la Universidad de Luján, en 2016 se encontraba en la puerta de su casa, a pocos metros de la Escuela 7, cuando vio un objeto esférico y luminoso que se movía rápidamente describiendo una recta horizontal, a gran altura. "Se movía muy rápido, eso no era un avión. Estaba como mirando hacia el ex club Esso. Luego bajó y subió. Fue todo muy rápido. Me di vuelta para dar aviso a mi familia, y cuando volví a mirar, ya no estaba".

El segundo caso que relata Fiona, tuvo lugar el 17 de octubre de 2018, a las 18:30, cuando se encontraba en el primer piso de la sede de la UNLU. "Mirando por una de las ventanas hacia la calle Vicente López, me gustó el atardecer y le saqué varias fotos. Luego, cuando las revisé, me di cuenta que el objeto estaba ahí. El día y la fecha las tengo porque quedaron registrados automáticamente por el teléfono".





Una de las varias imágenes tomadas por Fiona Verdinelli Cebrynski, en octubre de 2018, con su teléfono.

DEL TESO Y OTROS

La foto que publicamos en nuestra edición de este martes, Mariano Del Teso la tomó alrededor del mediodía, en las inmediaciones del muelle de TenarisSiderca. "Me llamó la atención –comentó a La Auténtica Defensa- varias cosas. Primero, la gran altura, por lo que asumo que sería un objeto muy grande, y que no se movía. Además, era blanco, pero no generaba ningún brillo, a pesar de que el sol estaba a pleno y no había nubes. Y además, su forma más bien rectangular. Fueron unos dos minutos, estaba como en dirección a Los Cardales, pero como iba caminando lo perdí de vista por unos árboles. Cuando volví a mirar al cielo ya no estaba. No puedo decir si se movió, se elevó más aún hasta perderse, o simplemente desapareció".

En nuestra edición del 14 de febrero, dimos cuenta de la toma fotográfica realizada por Miguel Paternain esa semana. "¡Papá hay algo en el cielo. Es como una esfera blanca y se mueve muy despacio!" fue el llamado que recibió Miguel alrededor de las 19:45 del lunes 11. Era uno de sus hijos, quien había detectado la anomalía desde la terraza de su casa, en el barrio de la plaza Italia (el mismo de Fiona Verdinelli Cebrynski).

Miguel salió a la vereda de su negocio de Av. Varela y Alberdi con sus binoculares, pero fue un amigo que estaba con él quien lo detectó. Ni bien lo localicé, llamó a unos conocidos, y Juan José Corio le confirmó: "Sí, estoy en la vereda de Antares y lo estoy viendo. Te iba a llamar".

Desde su ubicación, el OVNI se encontraba hacia el Noroeste a una gran altura. "En el negocio tengo Binoculares de gran alcance: un 12-36 x 70, así que lo pudimos ver con claridad. Además, a simple vista no había dudas que se trataba de un OVNI porque muy cerca había una estrella y claramente esta luz se movía. Cuando lo enganché con los binoculares, pude ver que el centro era como grisáceo y blanco luminoso alrededor. Y daba múltiples destellos, que a simple vista no se veían. Incluso pasó un avión de pasajeros muy cerca desde mi punto de vista, claro. Esos aviones vuelan a unos 5000 metros. Por eso me atrevo a decir que esto era bastante grande y estaba a gran altura, más de 5 mil metros seguro, por la referencia que tuve gracias al avión".