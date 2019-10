Efemérides del día de la fecha: 4 de Octubre

DÍA MUNDIAL DEL ANIMAL Instituido por la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena en el año 1929, en este día se conmemora a San Francisco de Asís, patrono de los animales, y se busca terminar con la extinción de los mismos. El santo italiano se caracterizó por una vida austera y respetar a los animales y a la naturaleza: "debemos comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente". Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aproximadamente 2.500 especies se encuentran en peligro de extinción, de las cuales 34% son peces, 25% anfibios y mamíferos, 20% reptiles y 11% aves. FALLECE MERCEDES SOSA Haydée Mercedes Sosa nació el 9 de julio del año 1935 en Tucumán. Proveniente de una familia humilde, Mercedes tuvo su primer contacto con la música a través de las radios de sus vecinos, diversas canciones llegarían a sus oídos y, casi sin darse cuenta, terminaría memorizando varias de ellas: "busco en mi pasado y siempre me veo cantando. Cantando en mi casa, cantando en la escuela, cantando en los velorios […] Cantaba porque sí, porque me salía." Un día, la ausencia de una profesora se convirtió en la ocasión perfecta para ir a la Radio LV12 que, curiosamente, se encontraba haciendo un concurso; ante las constantes insistencias de sus amigas, la joven de 14 años cedió y, bajo el nombre de Gladys Osorio, cantó "Triste Estoy" de Margarita Palacios; era tanto el talento de Mercedes que apenas unos minutos después de su presentación le informaron que había ganado el concurso y que el premio era un contrato para cantar por dos meses en la radio. Sin embargo, su padre se enteró de esto y se opuso férreamente a dejarla cantar: "me miró con esa mirada durísima. Hubiera querido jurarle que no lo iba a hacer más. Pero las palabras no me salieron." Determinado a conseguir que Mercedes cantara en su radio, el director de la misma aprovechó cada oportunidad para tratar de convencer a Don Sosa de dejarla cantar, cosa que consiguió. Producto de su matrimonio con el músico Oscar Matus, en el año 1957 se radicó en Mendoza, provincia en la que, 2 años después, lanzó su primer álbum "La voz de la zafra". La separación con su esposo propició su traslado a Buenos Aires junto a su hijo, sin dejar atrás sus sueños grabó su segundo disco "Canciones con fundamento"; ambos discos pasaron desapercibidos hasta que en el año 1965, en la quinta edición del Festival Folklórico de Cosquín el músico Jorge Cafrune ignoró a los organizadores e hizo subir a la cantante al escenario, frente a la atenta mirada del público Mercedes no se dejó intimidar y, con la seguridad que le daba estar en el escenario, cantó "Canción del derrumbe indio" de Fernando Figueredo Iramain. Envuelta en aplausos dejó de atrás a la multitud sin saber que la esperaba una importante propuesta del sello PolyGram para grabar un disco: "fue una actuación muy importante en mi carrera. Es más, fue la definitiva." Así, en el año 1966 su tercer álbum, "Yo no canto por cantar", la catapultó a la fama. Prohibida por la dictadura militar, en el año 1978 fue arrestada en el medio de su recital en "El Almacén San José" de La Plata por cantar canciones censuradas; al año siguiente se exilió en Paris y en Madrid; acompañando la vuelta de la democracia en el año 1982 retornó al país. Entre sus discos se encuentran "Con sabor a Mercedes Sosa" (1968), "Homenaje a Violeta Parra" (1971), "La Negra" (1988), "Misa Criolla" (2000) y "Cantora" (2009). Falleció a los 74 años, en el año 2009, en Buenos Aires. SE LANZA EL "SPUTNIK I" Un día como hoy en el año 1957, la Unión Soviética lanzaba desde el Cosmódromo de Baikonur, actual Kazajistán, el "Sputnik I", el primer satélite artificial que despegó la carrera espacial entre los soviéticos y los norteamericanos. Diseñado por el ingeniero aeroespacial Sergei Koroliov y su equipo de investigadores, el "Sputnik I", en español "compañero de viaje", consistía en una esfera de 58 centímetros de diámetro equipada con 4 antenas de entre 2,4 y 2,9 metros preparadas para emitir señales de los transmisores; el satélite llegó a realizar alrededor de 1400 órbitas a la Tierra, aproximadamente 70 millones de kilómetros, con una distancia máxima de 938 kilómetros y a una mínima de 200 metros, su moderno equipamiento le permitió recolectar información acerca de la densidad de las capas altas de la atmósfera y la propagación de las ondas de radio en la ionosfera. Luego de estar 3 meses en el espacio, el satélite se degeneró y empezó a caer al planeta, producto de esto el 4 de enero de 1958, se incineró retornando a la atmósfera.

Efemérides del día de la fecha: 4 de Octubre

