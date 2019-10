GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Almacén Cultural "Tito Alberti" (Almirante Brown 299, Zárate). Arte y Otra Cosa (Castelli 532, Campana). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Imágen (Brown 251, Zárate). La Última Puerta (San Martín 276. Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Teatro La Rosa (Sivori 916, Campana). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). Plazoleta Belgrano (Frente a la Estación de Ferrocarril Mitre, Campana). VIERNES Bisellia: "Fiesta Cayo" toda la noche con Julián Desbasts, "Viva Elástico" y "Los Cayos". A partir de las 22. Centro Cultural Tito Alberti: Organizado por "New School Tatoo", este evento reúne a los mejores tatuadores de la región. Habrá seminarios, bandas en vivo y numerosos stands con decenas de artistas de la tinta. Mauri’s Bar: Desde las 21 estará el show de stand up y poesía de "El Freud de las villas". A partir de medianoche habrá ciclo acústico y noche de grabación. Entrada libre y gratuita. Plaza San Martín: Comienzan los festejos por la celebración del 60º aniversario de la creación del municipio de Escobar. Habrá actividades toda la tarde y a las 21 el cierre vendrá de la mano de "Miranda!". SÁBADO Almacén Cultural: Se estrena la exhibición de fotografía a las 20. Arte y Otra Cosa: Desde las 21 sonará el trío de Pablo Bonesi, Mariano Meiraldi y Adrián González. La entrada estará $200. Bisellia: A las 21 estará el "Superclassic Hits". Después de medianoche será el turno de "Ojos de Fuego" y "Tomate". Centro Cultural Tito Alberti: Estará la tercera edición del festival "Son Nuestros" dentro de la 7ma convención de tatuajes. Sonarán "Resprout", Javier Sosa y "los buscadores de excusas", Dr. Prófugo, "Dionisios", "Arleking", "Ánima" y "Psicotrópics". Fratello´s: Desde las 18 habrá rap con artistas de la zona y competencia de freestyle. Imagen: Habrá homenaje a "Callejeros" y a "Los Redondos". El show comienza a las 21. Mauri´s Bar: Sonarán "Venena Bibas" y "Máxima Influencia" desde la medianoche. Pachamama: A las 17 habrá taller de "hula hoop" a colaboración. A la noche habrá punk con "Los Monos Negros", "Resaka" y "Cosa Nostra". Entrada 2x1 $100 hasta las 23. Plaza San Martín: Siguen los festejos por el 60° aniversario del municipio de Escobar. Habrá actividades toda la tarde y a las 21 el cierre vendrá de la mano de "Bersuit Vergarabat" y "Agapornis". Teatro La Rosa: A las 20 estará "La Casi Murga". Wakisiri: A las 21:30 se presenta "El Oeste en movimiento" con Norma Lares, Melisa Lamione, Claudio Turica y Jorge Giuliano. 17 Unidos: Llega desde Santa Fe el show de "El brujo Ezequiel". DOMINGO Almacén Cultural: A las 20 estará "Puente Beat, banda tributo a los "Beatles". Entrada libre y gratuita.. Bisellia: Desde las 21 estará "Alma Fusion" (tango) con "Nana" Beruti y "Santo Ritmo" como invitados. Centro Cultural Tito Alberti: Organizado por "New School Tatoo", este evento reúne a los mejores tatuadores de la región. Habrá seminarios, bandas en vivo y numerosos stands con decenas de artistas de la tinta. La Última Puerta: Habrá actividades toda la tarde. Plaza San Martín: Finalizan los festejos por la celebración del 60° aniversario de la creación del municipio de Escobar. Habrá actividades toda la tarde y a las 21 el cierre vendrá de la mano de "el chaqueño" Palavecino. Plazoleta Belgrano: Comienza el programa "Viví Campana" con paseo gastronómico, shows en vivo, expositores y un city tour por Campana. Teatro Pedro Barbero: el taller municipal de teatro y comedia musical regresa para presentar "Vístima, un show de humor". El evento es a las 20 y las entradas se podrán retirar de 8 a 14 en la Dirección de Cultura.



Este viernes habrá “Fiesta Cayo" en “Bisellia.

Agenda Cultural:

Fin de Semana del 4 al 6 de Octubre

