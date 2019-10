El sábado venció 5-0 a Mega Juniors y aseguró su tercer título consecutivo. No hay dos sin tres, dicen. Y Juventud Unida puede dar fe de ello: después de haberse consagrado en los años 2017 y 2018 en el Torneo Femenino de la Liga Campanense repitió en este 2019 y gritó tricampeón. El título lo aseguró el pasado sábado al golear 5-0 a Mega Juniors con un triplete de Brenda González y tantos de Gimena Sauco y Priscila Espíndola. Y la coronación fue a pesar de contar con un partido disputado menos. Pero no le hizo falta al elenco dirigido por Eduardo "Chicho" Godoy y Marisa Lozano, que esta vez no terminó invicto como en 2018, pero concluyó con una gran campaña: 16 victorias, 2 empates y 2 derrota en 20 presentaciones. Además, marcó 55 goles (Gimena Sauco anotó 23 de ellos y fue la máxima artillera del certamen) y sólo recibió 5 (terminó con la valla menos vencida). Así extendió su dominio en este Torneo Femenino de la Liga Campanense: siempre estuvo en lo más alto de la tabla de posiciones desde la segunda fecha del campeonato 2017, según registros del propio equipo ("son 889 días", aseguraron). El último sábado, la formación en el triunfo sobre Mega Juniors fue la siguiente: Marcela Blater; Romina Escobar, Camila Formichelli, Yésica Álvarez, Abril Lugo; Camila Calvo, Analía Escobar, Brenda González; Sofía Muñoz, Priscila Espíndola y Gimena Sauco. Mientras que como suplentes estuvieron Mayra Aguirre, Yanina Pérez y Brisa Marmet. "El equipo femenino de Juventud Unida se formó hace tres años. Arrancamos la Liga cuando se jugaba en cancha de 7 y después pasamos a cancha de 11. Hay chicas que están desde el principio, otras que se sumaron el año pasado y algunas pocas que llegaron para este 2019", explica "Chicho" Gómez, quien se define como "muy exigente" como DT: "Somos un grupo muy lindo, siempre tratamos de estar todos juntos, pasando un rato de risas y mates, pero a la hora de juego ya es otra cosa. Por más que estén ganando, ellas saben que las reto igual y les marco los errores. Nuestra consigna es el respeto por el juego y los rivales y una frase que dice: ´el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos´".

LAS TRICAMPEONAS: JUVENTUD UNIDA SIGUE DOMINANDO EL FEMENINO.



Liga Campanense:

Juventud Unida se coronó tricampeón del Torneo Femenino

