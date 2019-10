Organizado por Regatas de San Nicolás, el certamen propuso una maratón de partidos ininterrumpida. Los chicos del Bote cayeron en semifinales ante el campeón. El pasado fin de semana, el equipo Sub 13 del Campana Boat Club participó de la 16ª edición de las "24 Horas Regatenses", un torneo que se disputa de manera ininterrumpida a lo largo de 24 horas, con partidos en cualquier momento del día. Y los chicos del Bote, dirigidos por Pablo Gangi, tuvieron una gran actuación en el estadio "La Ribera", frente al río Paraná: ganaron sus primeros cuatro compromisos, alcanzaron las semifinales y en dicha instancia cayeron ante el campeón, el equipo "A" del local, Regatas de San Nicolás. En primera instancia, el CBC venció 63-45 a Talleres de Gobernador Gálvez; luego superó 74-24 a Argentino de Pergamino; posteriormente, 73-58 a Belgrano de San Nicolás; y más tarde, 71-22 a Regatas de San Nicolás "B", Así, los Celestes clasificaron a semifinales, instancia en la que perdieron 54-30 ante Regatas de San Nicolás "A". Luego, en el partido por el tercer puesto, fueron derrotados 38-35 por Talleres de Gobernador Gálvez. "Fue una jornada que arrancó muy temprano el sábado y se extendió hasta el domingo. Quedamos muy contentos con esta experiencia, no sólo por los resultados, sino especialmente porque los chicos y los profesores compartieron 24 horas de puro básquet. Queremos felicitar a todos por el gran esfuerzo que hicieron, estamos más que orgullosos de ellos", remarcaron desde la Subcomisión de Básquet del CBC.

EL EQUIPO SUB 13 DEL CBC, DIRIGIDO POR EL PROF PABLO NICOLÁS GANGI.



