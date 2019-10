Cayeron 5-1 como local. Damián Pupo anotó el gol Celeste, que este domingo visitará a Racing Club.

Por la 19ª fecha (octava de la segunda rueda) de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano masculino que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA), el Campana Boat Club perdió 5-1 como local ante Buenos Aires Christian School en su cancha "Héctor Tallón".

El elenco porteño se impuso con tantos de Braian Lezcano, Fernando Toledo, Walter Aranda, Nazareno Zárate Verón y Michael Figueroa Cuenca. Mientras que el gol Celeste fue anotado por Damián Pupo.

Se trata de la segunda conquista que consigue la Primera Caballeros del CBC en esta temporada en 17 presentaciones (el primero lo había hecho Emiliano Verchán ante E.F.I. Lobos, el pasado 25 de agosto).

Los demás partidos de esta Zona B2 de esta fecha dejaron los siguientes resultados: Ducilo "B" 4-0 Racing Club, Santa Bárbara ´´B´´ 2-3 SAG de Lomas de Zamora, MDQ 06 10-0 E.F.I. Lobos y S.I.T.A.S. 3-1 Club San Fernando ´´B´´.

Con estos resultados, MDQ 06 y SITAS lideran el certane con 41 puntos, aunque los marplatense tienen mejor diferencia de gol a favor (80 contra 58). En tercer lugar se ubica San Fernando "B" con 40 unidades, mientras que por detrás aparecen SAG de Lomas de Zamora y Santa Bárbara ´´B´´, con 36.

En la zona baja, el Campana Boat Club y Racing Club igualan el último puesto con apenas 2 puntos. Y en la próxima fecha se medirán entre sí en Avellaneda por la antepenúltima fecha de la B2 (en la primera rueda empataron 0-0 en Campana). Los demás partidos serán: Luján Rugby Club vs. Ducilo "B", E.F.I. Lobos vs. S.I.T.A.S., SAG de Lomas de Zamora vs. MDQ 06, y Buenos Aires Christian School vs. Santa Bárbara "B".

En la previa al partido de Primera ante BACS, la Sexta División del CBC cayó 8-0, mientras que la Intermedia fue derrotada por 3-1 (gol de Martín Eckstein para el Celeste).