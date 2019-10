"Fue una alegría enorme llegar a la bandera a cuadros y además subir al podio", contó, aunque aseguró que no se conforma. Por ello, para la próxima carrera en Buenos Aires ya tendrá el asesoramiento de la familia Pierce en el chasis, con el objetivo de buscar una mejor performance. El ampanense Gastón Fernández logró revertir una seguidilla de resultados adversos y elementos rotos en el marco de la sexta y séptima fecha del TC Regional que se disputó en Dolores: presentando una nueva decoración en su chasis, el piloto y su equipo trabajaron mucho en el "Guacho" y lograron llegar en la sexta posición. "Fue una alegría enorme llegar a la bandera a cuadros y además subir al podio. Sabíamos que la racha se tenía que cortar en algún momento y dejar de volver a casa con el auto roto y las manos vacías. Conseguimos tener un conjunto que no se para, lo que automáticamente nos pone en la siguiente fase y es la que tiene que ver con el rendimiento en pista", señaló el piloto de nuestra ciudad. En ese sentido, Gastón considera que hay un largo camino por recorrer y es por eso que a partir de la próxima competencia contará con el asesoramiento de la familia Pierce en el chasis, mientras que los motores seguirán bajo la tutela de Leo Scocozza. "No estamos conformes con el rendimiento en pista y es donde ahora se apuntan todos los cañones. Tenemos problemas para doblar rápido y al momento de ingresar en los frenajes perdemos mucho tiempo y eso se ve en los parciales de vuelta. Por ese motivo decidimos dar un volantazo y contamos a partir de esta fecha con el asesoramiento de la familia Pierce, que nos abrió las puertas de su taller y toda la información que necesitábamos. Vamos a trabajar mucho en la suspensión y en el tren delantero para mejorar y buscar un aumento de performance de cara a Buenos Aires", explicó. Ahora, a poco del inicio del octavo compromiso puntuable del calendario, que será el 19 y 20 de octubre en el Autódromo de Buenos Aires, Gastón se refirió también a la expectativa que genera el regreso de la Clase A al trazado número 8 del coliseo porteño: "Sabemos que es un trazado muy técnico y buscamos mejorar a partir de esta fecha. Sería ideal volver del Gálvez con un buen resultado y prolongar la alegría que nos trajimos de Dolores". Finalmente, al momento de los agradecimientos, Fernández señaló: "Quiero agradecer a todos los que se bancaron las malas y que son de fierro, como mis viejos, Horacio, Juan, Natalia, mis hijas, a todos en Campana, a Leo Scocozza por los motores, a la familia Pierce y a Servir-Cars por el apoyo".

“EL GUACHO" SE PREPARA AHORA PARA EL TRAZADO 8 DEL COLISEO PORTEÑO.



Automovilismo:

TC Regional; Gastón Fernández fue 6º en Dolores y cortó la mala racha

