Breves: Polideportivas

PUMAS VS INGLATERRA Con la obligación de ganar para seguir con vida en el Mundial que se está disputando en Japón, el Seleccionado Argentino de Rugby se enfrentará a las 5.00 de este sábado contra Inglaterra por la tercera fecha del Grupo C. Después de su derrota en el debut ante Francia, Los Pumas le ganaron a Tonga y ahora necesita vencer a "La Rosa" para mantener abiertas sus chances de clasificación a los Cuartos de Final. Para este encuentro, el head coach Mario Ledesma determinó un cambio en el XV inicial: Javier Ortega Desio jugará como octavo en lugar de Tomás Lezana. Entonces, los titulares serán: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Juan Figallo; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli, Benajmín Urdapilleta; Santiago Carreras, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Boffelli. Entre los suplentes no estará el apertura Nicolás Sánchez y su lugar será ocupado por Lucas Mensa, quien esperará su oportunidad junto a Mayco Vivas, Santiago Medrano, Agustín Creevy, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra y Bautista Delguy. SCHWARTZMAN ELIMINADO El argentino Diego Schwartzman quedó eliminado en los Octavos de Final del ATP 500 de Beijing al perder 7-6, 6-7 y 6-3 con el estadounidense Sam Querrey. "El Peque" había arribado a esta instancia luego de superar 6-4, 3-6 y 6-3 al español Fernando Verdasco. En este mismo torneo, el bahiense Guido Pella perdió en su debut ante el georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4 y 7-6. En tanto, en el ATP 500 de Tokio, el cordobés Juan Ignacio Londero tampoco pudo superar la primera ronda: perdió 6-3, 3-6 y 6-3 ante el australiano Thompson. MUNDIAL DE ATLETISMO Con la presentación de Florencia Bonelli en los 5.000 metros se terminó el Mundial de Doha para los atletas argentinos. La marplatense fue 12ª en su serie con un tiempo de 15m56s49 y no pudo acceder a la Final. En esta prueba, la mejor de la etapa clasificatoria fue la keniata Hellen Obiri (14m52s13), quien encabeza la lista de las competidoras que definirán el podio mañana sábado. Antes que Borelli, en Doha ya se habían presentado los argentinos Belén Casetta, en los 3.000 metros con obstáculos; y Joaquín Gómez, en Lanzamiento de Martillo, quienes tampoco pudieron acceder a las finales de sus pruebas. DELIA, TAMBIÉN A ITALIA Después de un gran Mundial, el fichaje de Marcos Delia en el Fuerza Regia de México tenía sabor a poco para el pivot. Y tras dos partidos en la Liga Azteca encontró nuevo destino: el Virtus Bologna informó oficialmente su incorporación. En el conjunto italiano será dirigido por Sasha Djordjevic (DT de Serbia) y tendrá como compañero al base Milos Teodosic. Y además de disputar la Seria A, también afrontará la Euro Cup. Ayer, en la primera fecha de la Euroliga (el torneo más importante del continente), el ala-pivot Luis Scola debutó en el Olimpia Milano: fue titular en la derrota 78-64 ante Bayern Munich y terminó con 17 puntos y 6 rebotes. En tanto, por la misma competición, Real Madrid superó 81-77 al Fenerbahce de Turquía con el aporte de los argentinos Facundo Campazzo (14 puntos y 8 asistencias), Nicolás Laprovittola (sin puntos) y Gabriel Deck (4 puntos). SUPER 20 En el primer certamen de la temporada de la Liga Nacional de Básquet, el miércoles por la noche se dieron los siguientes resultados: Platense 73-64 Argentino de Junín, Estudiantes de Concordia 66-84 San Martín de Corrientes, Gimnasia de Comodoro Rivadavia 72-67 Bahía Basket y Olímpico de La Banda 93-86 Atenas de Córdoba. Los líderes en este arranque del torneo son: Regatas y San Martín de Corrientes (2-0) en el Grupo A; Olímpico de La Banda (2-0) en el Grupo B; Ferro Carril Oeste (2-0) en el Grupo C; y Gimnasia de Comodoro Rivadavia (2-0) en el Grupo D.

