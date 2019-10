La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/oct/2019 Breves: Fútbol







SUPERLIGA: FECHA 9 Hoy comienza la novena fecha del campeonato de la Superliga con dos partidos. En el primer turno, desde las 19.00, Newells recibirá en Rosario a Banfield, con la posibilidad de ponerse a un punto del líder Boca Juniors. En tanto, en el segundo turno de la jornada, Talleres tendrá una nueva oportunidad de quedar como único líder cuando visite a Atlético Tucumán desde las 21.00. EL RESTO La programación de esta 9ª fecha de la Superliga continuará mañana con cinco cotejos: Argentinos Juniors vs Arsenal (13.15), Godoy Cruz vs Gimnasia de La Plata (13.15), San Lorenzo vs Central Córdoba de Santiago del Estero (15.30), Estudiantes de La Plata vs Huracán (17.45) y Racing Club vs Aldosivi de Mar del Plata (20.00). Luego, el domingo jugarán: Vélez Sarsfield vs Independiente (11.00), Lanús vs Rosario Central (13.15), Unión de Santa Fe vs Colón de Santa Fe (15.30), River Plate vs Patronato (17.45) y Defensa y Justicia vs Boca Juniors (20.00). COPA LIBERTADORES El inicio de la otra serie semifinal también tuvo polémicas en torno al VAR, pero terminó en empate: Gremio y Flamengo igualaron 1-1 en Porto Alegre. La revancha será el miércoles 23 de octubre en Rio de Janeiro. CHAMPIONS LEAGUE En la segunda jornada de la segunda fecha, Barcelona (Lionel Messi jugó todo el partido) venció 2-1 a Inter con un doblete de Luis Suárez en el segundo tiempo. Antes, en el inicio del encuentro, Lautaro Martínez abrió el marcador para el conjunto italiano a los 2 minutos. Los demás resultados del miércoles fueron: KRC Genk 0-0 Napoli, Slavia Praga 0-2 Borussia Dortmund, Lille 1-2 Chelsea (Caballero, suplente) Liverpool 4-3 Salzburgo, Leipzig 0-2 Lyon, Valencia (Garay titular) 0-3 Ajax (Tagliafico y Martínez, titulares) y Zenit (Driussi titular) 3-1 Benfica. EUROPA LEAGUE Por la 2ª fecha de este certamen europeo se dieron los siguientes resultados: Astana 1-2 Partizan, AZ Alkmaar 0-0 Manchester United (Rojo, titular; Romero, suplente), Besiktas 0-1 Wolverhampton, CSKA Moscú 0-2 Espanyol (Calleri y Vargas, titulares; Piatti ingresó en el ST), Ferencvaros 0-3 Ludogorets, Feyenoord (Senesi en el ST) 2-0 Porto (Marchesín titular), Basaksehir 1-1 Borussia Monchengladbach, Oleksandriya 1-1 KAA Gent, Wolfsberger 1-1 Roma (Fazio y Pastore, titulares), Sporting Braga 2-2 Bratislava, Saint Etienne 1-1 Wolfsburgo, Young Boys 2-1 Glasgow Rangers, Vitoria SC 0-1 Frankfurt, Arsenal (Martínez, titular) 4-0 Standard Lieja, Celtic 2-0 CFR Cluj (Culio en el ST), Dudelange 1-4 Qarabag, Krasnodar 1-2 Getafe (Chichizola titular), Lazio 2-1 Rennes, Lugano 0-0 Dinamo Kiev, Malmo 1-1 Copenhague, Rosenborg 1-4 PSV, Sevilla (Vázquez titular; Banega en el ST) 1-0 APOEL, Sporting Lisboa (Acuña titular; Vietto en el ST) 2-1 LASK y Trabzonspor (Campi titular) 2-2 Basel. PRIMERA B METRO La novena fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con dos encuentros: Flandria recibirá al líder Tristán Suárez desde las 15.10, mientras que a partir de las 19.10 se medirán Los Andes vs Sacachispas. La tabla es encabezada por Tristán Suárez (17 puntos) y los escoltas son San Telmo, Villa San Carlos y Almirante Brown (15 cada uno). PRIMERA A FEMENINA La tercera fecha del campeonato de Primera A femenina de AFA comenzará hoy con el partido entre UAI Urquiza y Estudiantes de La Plata. El Furgón, que ganó sus dos primeros compromisos, es uno de los líderes junto a S.A.T, Boca Juniors y San Lorenzo.

