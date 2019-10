La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/oct/2019 Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a Brown de Adrogué y va por la recuperación













El "Canalla" Facundo Rizzi será titular hoy EMPATARON INSTITUTO Y QUILMES En el inicio de la octava fecha de la Zona 2, Instituto y Quilmes igualaron 1-1 en Córdoba. Mateo Bajamich abrió la cuenta para La Gloria, mientras que Leandro González marcó el empate en el inicio del complemento, gracias a una floja respuesta del arquero Germán Salort (lesionado). Con este resultado, el Cervecero llegó a 14 puntos y quedó a uno del líder Sarmiento de Junín. Por su parte, Instituto suma ahora 12 unidades y se ubica en el cuarto puesto. Hoy, en la continuidad de la programación, además de Villa Dálmine vs Brown (A), también jugarán Sarmiento y Chacarita desde las 20.10 en Junín. En tanto, la octava fecha de la Zona 1 se abría anoche con dos encuentros: Atlanta vs Belgrano y Estudiantes (Río Cuarto) vs Guillermo Brown (Puerto Madryn). Y hoy jugarán: Platense vs San Martín de San Juan (desde las 18.10 en Vicente López).

Después del traspié ante Chacarita, el Violeta buscará retomar la senda positiva en Campana. Incluso, un triunfo le permitiría trepar hasta el tercer puesto de la Zona 2. El partido comenzará a las 15.30 horas con arbitraje de Adrián Franklin. Ojeda vuelve al arco, mientras que Rizzi debutará como titular. Que los (inmerecidos) traspiés como visitante no afecten el buen andar como local. Eso buscará hoy Villa Dálmine, que esta tarde recibirá a Brown de Adrogué por la octava fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional en un partido que se disputará en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Adrián Franklin. En el juego, el Violeta ha mostrado una misma cara, tanto en Campana como fuera de la ciudad. Sin embargo, los resultados han sido diferentes: en condición de local ha logrado los 10 puntos que acumula en el certamen (tres victorias y un empate), mientras que como visitante todavía no ha podido sumar (tres derrotas). Igualmente, la cosecha en casa le ha permitido mantenerse en puestos expectantes. Incluso, si hoy derrota al Tricolor trepará, momentáneamente, hasta la tercera posición de la Zona 1, un lugar para nada despreciable en esta primera mitad de la primera rueda. De cara a este duelo frente al elenco de Adrogué, el entrenador Lucas Bovaglio recuperará al arquero Juan Marcelo Ojeda (cumplió su sanción por la expulsión ante Deportivo Riestra), aunque perderá al lateral izquierdo Nahuel Banegas. Y para cubrir esta posición recurrirá a Facundo Rizzi, ex Rosario Central, quien estará debutando en el Violeta (sólo estuvo en la convocatoria ante Riestra). Después, el resto de la formación sería la misma que ante Chacarita, porque Brian Orosco conformó al cuerpo técnico y porque el capitán Matías Ballini tendrá una recuperación prolongada de su lesión en el sóleo de la pierna derecha. Entonces, Villa Dálmine formará esta tarde con Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Facundo Rizzi; Facundo Affranchino, Nicolás Del Priore; Fabricio Brener, Brian Orosco, David Gallardo; y Catriel Sánchez. La lista de convocados para este partido se completa con Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Federico Recalde, Denis Brizuela, Marcos Arturia y Álvaro Veliez. Por su parte, Brown llegará a Campana en una racha adversa que comenzó en la tercera fecha: tras igualar con Atlético Rafaela y ganarle a All Boys, perdió con Gimnasia de Jujuy e inició una serie de cuatro derrotas consecutivas. Esa seguidilla la cortó el pasado fin de semana, cuando igualó 1-1 con Almagro con un tanto de Martín Llinás en el minuto 90. Así, apenas suma cinco puntos y comparte la anteúltima posición con All Boys, solamente por encima de Almagro. Para este compromiso, el DT Pablo Vicó presentaría la siguiente formación: Martín Ríos; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Boggino, Ariel Kippes, Alberto Stegman; Fernando Enrique, Rodrigo Burgos, Iván Becker, Luciano Nieto; Mauricio Carrasco y Matías Llinás. Los restantes convocados por el "Bigotón" son: Mauro Ruggiero, Fernando Cosciuc, Guillermo Sotelo, Iván Silva, Elías Contreras, Tomás Molina y Felipe Cadenazzi. El partido comenzará a las 15.30 horas y será conducido por Adrián Franklin, quien arbitrará por primera vez en su carrera al conjunto de nuestra ciudad. Los asistentes serán Mariano Viale y Lautaro Andreis, mientras que Juan Pafundi oficiará de cuarto árbitro.

DAVID GALLARDO, PIEZA DE DESEQUILIBRIO DEL VIOLETA POR LA BANDA DE LA IZQUIERDA. LUCAS BOVAGLIO Y… EL RIVAL, BROWN (A): "Es un equipo que ha tenido una continuidad poco habitual en el fútbol argentino respecto a su entrenador. (Pablo Vicó) Es un técnico que se ha ganado el cariño y el respeto no sólo de su institución, sino del fútbol argentino en general. Sus equipos suelen tener una idea bien clara: son ordenados, complicados, difíciles. En los últimos partidos, la racha de resultados no los ha acompañado, pero el rendimiento ha sido bueno en casi todos los compromisos y en todos mereció mejor suerte. No podemos subestimar a Brown porque llega en una racha negativa, porque el equipo está bien". LA FALTA DE CONTUNDENCIA ANTE CHACARITA: "El tema de la definición es subjetivo. Contra Deportivo Riestra convertimos tres goles con menos situaciones de gol que frente a Sarmiento y Chacarita. La definición la trabajamos permanentemente". EL TANDEM AFFRANCHINO-DEL PRIORE: "Son dos jugadores que pueden cumplir funciones defensivas y ofensivas. Sus esencias son más propias de pisar el área de enfrente. Se han complementado bien en la mitad de la cancha y siento que estamos equilibrados, que el equipo no pasa momentos de agobio del rival". EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 28. En 27 partidos, Villa Dálmine se impuso en 10 ocasiones, Brown logró 9 triunfos y se registraron 8 igualdades. Villa Dálmine convirtió 35 goles, en tanto que Brown de Adrogué marcó 32. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 14 veces: el Violeta logró 7 victorias (21 goles) y Brown ganó 3 partidos (12 goles). Empataron 4 encuentros. COMO LOCAL BROWN. Jugaron 13 partidos: Villa Dálmine ganó 3 (14 goles) y Brown venció 6 veces (20 goles). Igualaron 4 cotejos. EL ULTIMO ENCUENTRO. El viernes 2 de noviembre de 2018, por la 9ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19 igualaron 0-0 en Campana con arbitraje de Luis Álvarez. APOSTILLAS: Como local, Villa Dálmine acumula 4 partidos sin perder con 2 victorias y 2 empates. La última caída en Campana se remonta al viernes 19 de octubre de 2012, por la 13ª fecha de la Primera B 2012/13. Fue por 3 a 2, luego que el Violeta comenzara ganando con goles de Renso Pérez (de penal) y Gastón Sánchez. En el ST, Oscar Villamayor, Facundo Pasquale y Gastón Grecco dieron vuelta el resultado. MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Luis Ernesto Cesáreo (2), Oscar Facchetti (2), Adolfo Cavallaro (2), Carlos Alfredo Morales (2), Horacio Antonio Lobos (2), Miguel Ernesto Benítez (2) y Renso Pérez (2). MAXIMOS GOLEADORES DE BROWN: José Cristóbal Maravilla (2), Rodolfo Banegas (2), Jorge Loiero (2), Pedro Tischik (2), Martín Minadevino (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO El domingo 13 de noviembre de 2016, por la 14ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17, Villa Dálmine venció 3-0 a Brown (A) en Campana. La síntesis de ese partido fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (3): Carlos Kletnicki; Juan Alsina, Ariel Coronel, Ángel Alonso, Lautaro Fórmica; Pablo Ruiz, Horacio Falcón, Federico Recalde, Lucas Favalli; Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Jorge Demaio, Fabrizio Palma, Diego Núñez, Jonathan Figueira, Gaspar Lezcano y Ezequiel Cérica. BROWN DE ADROGUÉ (0): Martín Ríos; Leonardo Zaragoza, Joel Barbosa, Guillermo Pfund, Facundo Lemmo; Brian Gómez, Nahuel Pereyra, Ignacio Oroná, Luciano Nieto; Juan Manuel García y Cristian Chávez. DT: Pablo Vicó. SUPLENTES: Diego Quiros, Víctor Soto, Alan Sosa, Lucas Oviedo, Alberto Stelgitan, Joel Martínez y Javier Grbec. GOLES: PT 18m Leonardo Carboni (VD), 38m Lautaro Fórmica (VD) y 45m Juan Manuel Mazzocchi (VD). CAMBIOS: PT 42m Demaio x Coronel (VD). ST 15m Oviedo x Pereyra (B), 22m Grbec x Nieto (B), 26m Figueira x Mazzocchi (VD) y 31m Núñez x Favalli (VD). AMONESTADOS: Favalli (VD); Lemmo, Chávez y Pereyra (B). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Nelson Sosa. AHORA #JuegaDálmine | Finalizó la entrada en calor. En instantes, comenzará el partido frente a Brown de Adrogué.#VamosViola pic.twitter.com/RqK5PkILHo — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) October 5, 2019

Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a Brown de Adrogué y va por la recuperación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: