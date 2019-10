La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/oct/2019 Pasaron a disponibilidad al Sub Director de la UP 21







Es el Prefecto Daniel Correa, Subdirector de Seguridad de la Unidad Penitenciaria de nuestra ciudad, quien habría atacado con acceso carnal a una oficial el domingo 22 de septiembre dentro de las instalaciones del penal. "Hace mucho que quiero cogerte, y es el momento ahora" (sic) dice el texto del comunicado interno difundido por el portal de noticias Real Politik. El texto del documento oficial, está fechado el 23 de septiembre y firmado por el Jefe del Complejo Campana, Carlos Galeazzi. En el mismo se describen detalles del ataque que habría ocurrido "en el área de la Oficina de Personal". El acusado es el Prefecto Daniel Correa, Subdirector de Seguridad de la Unidad Penitenciaria 21, quien es señalado por una oficial de esa dependencia de haberla violado el pasado domingo 22 mientras cumplía servicios en Campana. Correa, quien fue pasado a disponibilidad de manera preventiva, es objeto de un "Sumario Administrativo sobre presunta infracción al artículo 93 inciso 9 del decreto Ley 9578/80" y de verificarse los hechos, será sancionado con retiro absoluto o destitución. La violación a la oficial se conoció cuando la misma mostraba "una actitud de angustia" y al ser consultada por la jefa Inspector Mayor (EG) María Daniela Juárez, la mujer relató cómo, cuando cumplía sus funciones en el complejo penitenciario de nuestra ciudad, se hizo presente Correa, la tomó contra su voluntad y la violó. "Con toda su fuerza no pudo retirarlo de encima de su cuerpo, donde el mismo provocó una eyaculación en el piso del área de la Oficina de Personal", detalla el informe sobre el estremecedor relato de la agente, que es investigado por la UFI 1 a cargo de la Dra. Mabel Amoretti.



El comunicado interno difundido por el portal Real Politik.



