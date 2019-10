La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/oct/2019 Vuelca camioneta llena de garrafas







Ocurrió en la avenida Larrabure. No se registraron heridos de gravedad. Intervino Policía y médicos del SAME. Un camioneta transportando garrafas perdió el control mientras circulaba por la avenida Larrabure, atravesó el guardarrail y terminó en la boca de una zanja lindera. En el medio de esa maniobra, el transporte -una Ford Ranger modificada- dio un vuelco de 360 sobre su eje, lo que provocó que la carga de garrafas se desparramara a su alrededor. Por fortuna, la camioneta se detuvo sobre sus cuatro ruedas antes de ingresar a la zanja y ninguna de las garrafas que salieron despedidas revistieron riesgos para otros vehículos, peatones o los propios ocupantes de la cabina de la Ranger. Solo el acompañante, un joven cuya edad no trascendió, debió ser asistido por médicos del servicio de emergencia SAME debido a un golpe en la cabeza y un corte en el cuero cabelludo. Sin embargo, no requirió hospitalización y permaneció en el lugar. En tanto, el conductor de la camioneta resultó ileso. Personal de la Policía Bonaerense a cargo del móvil de zona 5 del Comando Patrulla custodió la zona para evitar el robo de las garrafas, mientras que otro vehículo de la empresa Extragas llegó para retirarlas. Como la Ranger accidentada no tenía todos sus documentados legales en regla, Policía retuvo el vehículo hasta que sus titulares regularicen la situación.

La Ranger dio un vuelco sobre su eje de 360 grados, aunque no sufrió severos daños.





Las garrafas no llegaron a representar un riesgo y fueron removidas otra unidad de la empresa Extragas.





El acompañante debió ser asistido por un corte en la cabeza.

#Dato garrafero choca el guardarrail y vuelca en Larrabure y Córdoba. El acompañante con golpes y corte en cuero cabelludo fue asistido por ??SAME 2 en el lugar. La Ranger fue secuestrada por Tránsito hasta presentar documentación correspondiente. pic.twitter.com/KDj7IJa7qa — Daniel Trila (@dantrila) October 4, 2019

