Los ediles Carlos Cazador, Luis Gómez y Romina Buzzini, realizaron estas declaraciones luego que los bloques liderados por Romano y Cantlon impidan el tratamiento de dos importantes proyectos para los vecinos. Los concejales abelistas aseguraron que la oposición se une para sacar réditos políticos y actuar en contra de la gestión del intendente Sebastián Abella. Los ediles Carlos Cazador, Luis Gómez y Romina Buzzini, realizaron estas declaraciones luego que en la Reunión Parlamentaria previa a la sesión ordinaria del HCD, los bloques liderados por Romano y Cantlon bajaran de la orden del día dos importantes proyectos para los vecinos. Los proyectos que no llegaron a tratarse en el recinto por "una decisión autoritaria de la oposición y sin previo aviso" fueron el plan de asfalto para el barrio 104 Viviendas y la donación de un inmueble a la sociedad de fomento de Barrios Amigos para la construcción de su sede y un CAPS. En este sentido, Gómez indicó que "piensan que poniéndoles trabas al Intendente van a sumar votos, pero en realidad están actuando en contra de los vecinos, quitándoles la posibilidad de desarrollarse". Y Cazador aseguró: "está a las claras que no quieren tratar estos importantes proyectos por su mezquindad política, no quieren que el Intendente se luzca con acciones que tienen la finalidad de elevar la calidad de los vecinos". Al ser consultado por la declaración de la Emergencia Sanitaria, el presidente del bloque oficialista, remarcó que "con esto le brindaremos más herramientas al Departamento Ejecutivo para que siga atendiendo las necesidades de los campa-nenses". A su turno, Buzzini manifestó que "días atrás nos reunimos con los concejales de distintos bloques y referentes sociales, donde con mucho respeto armamos un proyecto en conjunto. Pero Cantlon, que poco va a las comisiones, actuó de manera irresponsable pidiendo modificarlo". Y concluyó: "Están tan lejos de llegar al poder que hacen barbaridades. Pareciera que esa situación lo tiene desencajado al líder del vecinalismo".

