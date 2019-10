P U B L I C



El bloque de concejales del Frente de Todos se refirió a la ordenanza que declara la emergencia alimentaria en Campana. "El Gobierno pasó de la negación a la repentina sensibilidad social, en medio de la campaña electoral", reprocharon los concejales del interbloque PJ - Frente de Todos. Además, pidieron que se ponga en marcha urgente la llegada de la asistencia a comedores y merenderos locales. "¿Cómo puede dormir el Intendente sabiendo que hay miles de familias en nuestra ciudad que no comen?" señaló el concejal José Insausti. Los ediles recordaron que el Ejecutivo vetó sistemáticamente todos los programas de asistencia social que la oposición impuso en los últimos años: "No hubo una sola medida que buscara aliviar el mal momento de muchos vecinos que fuera acompañado por el oficialismo" comentó la edil Romina Carrizo. En relación a los datos recientes del INDEC que muestran que más del 50% de los niños son pobres, los concejales reprocharon la falta de sensibilidad por parte del gobierno municipal: "basta con caminar por los barrios más humildes de la ciudad para ver las necesidades básicas insatisfechas". Los ediles sostuvieron que "Abella mira para otro lado porque forma parte del proyecto económico y político que dejó a millones de argentinos en la pobreza". Por su parte, el médico concejal y candidato a Intendente Rubén Romano remarcó los daños irreparables que produce la malnutrición en los niños "los primeros años de vida son clave para que crezcan fuertes y sanos física y mentalmente. El arroz y la polenta no bastan para garantizar el desarrollo humano adecuado. No hay futuro posible si no se atiende de forma urgente esta problemática".

Para el PJ-FdT: "Abella tardó demasiado en reconocer que la pobreza existe en Campana"

