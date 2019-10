El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, continúó con su campaña en los municipios de Bolívar, Azul y Olavarría, en la Séptima Sección electoral, donde participará de reuniones con vecinos, productores, empresarios y comerciantes, se informó en un comunicado. Ayer, el diputado recorrió las ciudades de San Cayetano, Lobería y Necochea donde dialogó con los vecinos, mantuvo una charla abierta con jóvenes y comerciantes, y finalizó su visita con un encuentro junto a empresarios PyMEs. Allí, el ex ministro dijo que quiere gobernar "escuchando a cada bonaerense". "Siempre decimos que no hay ningún municipio que sea más importante que otro y por eso nos propusimos recorrerlos a todos. Estamos en San Cayetano, como venimos haciendo los últimos tres años y medio" afirmó. SE ULTIMAN DETALLES PARA SU LLEGADA A CAMPANA Si bien todavía no hay ninguna comunicación oficial, el candidato a Gobernador por el Frente de Todos llegaría la última semana antes de las elecciones a Campana, según pudo saber La Auténtica Defensa. Respecto a sus recorridas, Axel indicó ayer que es más que simplemente "buscar votos" sino que la función es "reunir voluntades y juntar fuerzas para poner en marcha la provincia". "Hemos hecho una campaña recorriendo cada lugar, escuchando a cada bonaerense porque es lo que creemos, es lo que siempre pensamos y sobre todo es como queremos gobernar la provincia de Buenos Aires" y destacó que para el próximo 27 de octubre "vamos a dar vuelta esta situación desastrosa. Redoblaremos el trabajo y la humildad" a la vez que pidió a sus seguidores: "no caigamos en provocaciones".



Kicillof sigue recorriendo la provincia de Buenos Aires

