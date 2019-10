La izquierda muestra su poder de convocatoria ésta tarde en el Obelisco

El flyer de la convocatoria El Frente de Izquierda Unidad prepara un acto donde se espera una gran concurrencia. Harán eje en la defensa de los derechos de los trabajadores en medio de la grave crisis que atraviesa el país. Asimismo, buscan superar la performance que tuvieron en las PASO para poder alcanzar un mayor número de legisladores. Desde Campana Brenda Reymundo convoca a "Una jornada histórica". Desde las 16 en la Avenida 9 de Julio, en Capital Federal, se congregarán todas las fuerzas que componen el FITU y también lo harán en las principales ciudades del país. "Desde Salta y Jujuy al sur de la Patagonia, pasando por Córdoba, Mendoza y Santa Fe", relataron y confirmaron que la jornada será cerrada con un discurso del candidato presidencial, Nicolás del Caño, y completarán la lista de oradores Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Juan Carlos Giordano, Celeste Fierro, Laura Marrone y Alejandro Bodart. A través de un comunicado, Del Caño manifestó que "con este acto y la campana electoral que estamos realizando en todo el país, queremos hacer oír bien fuerte que la izquierda va a seguir en las calles acompañando las luchas de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los jubilados". Asimismo, sostuvo que "Macri no pudo hacer este desastre sin el concurso de los gobernadores peronistas y los legisladores que hoy integran el Frente de Todos. Por eso nosotros desde la izquierda estamos construyendo una alternativa en serio contra el ajuste que ya están adelantado en provincias como Chubut". Por su parte, la candidata a diputada nacional Myriam Bregman expresó que "sabemos que para lo que se viene hace falta una izquierda más fuerte en todo el país y en el Congreso, por eso planteamos que una gran elección del Frente de Izquierda en octubre será un fuerte mensaje a los poderosos de que no vamos a permitir que descarguen las consecuencias de esta crisis sobre los trabajadores y el pueblo". "Somos los que siempre estuvimos del mismo lado, contra los planes de Macri y el FMI y levantamos el único programa para que la crisis la paguen los que la generaron", concluyó.



"Queremos colmar la 9 de julio para que se escuche la única voz que le dice No al FMI" "HOY VIVIREMOS UNA JORNADA HISTÓRICA" Así lo expresó la Candidata a Intendente en Campana por el Frente de Izquierda y de trabajadores - Unidad, Brenda Reymundo, a La Auténtica Defensa "Miles de trabajadores, desocupados, jovenes y mujeres se reunirán en plena Avenida 9 de Julio en un acto del Frente de Izquierda y de trabajadores-Unidad. La avenida más ancha del país, testigo de miles de actos y movilizaciones, recibirá a quienes son parte del sindicalismo combativo que sigue en las calles contradiciendo a la CGT. Del movimiento de mujeres que no quiere "esperar" para reclamar sus derechos. De los miles de jóvenes que no quieren que les precaricen el trabajo, la vida, el planeta", expresó Brenda. Por otra parte, invita a todos los que se sientan representado por le movimiento, a compartir este sábado una movilización que, como ella denominó, será "una jornada histórica" "Hoy quieren borrar a la izquierda de las calles. Por eso es tan importante estar en las calles con la izquierda, con las y los que luchan. Este sábado 5 puede ser una jornada histórica. Para las luchas de hoy pero sobre todo para las que vendrán" concluyó la candidata a intendente por la izquierda, Brenda Reymundo.

La izquierda muestra su poder de convocatoria ésta tarde en el Obelisco

