Tendrá lugar hoy a partir de las 11 en la biblioteca popular Jean Jaures de la calle San Martín 325. Se convoca a todos los que quieran "aprender aprendiendo con el otro y desde el otro". "Aunque se pregone que la educación, ya no tiene nada que ver con el sueño, sino con el entrenamiento técnico de los estudiantes, sigue en pie que insistamos en los sueños y en la utopía… Nuestra utopía, sana locura es la creación de un mundo, de que el poder se asiente de tal manera en la ética, que sin ella no sobreviva, se destruya." Con la cita de Paulo Freyre, desde la Universidad Popular Somos Barrios de Pie, sede "Carlos Quique Elorriaga", invita a la jornada sobre Educación Popular que se realizará hoy en la biblioteca popular Jean Jaures, San Martín 325, a partir de las 11. "Invitamos a estudiantes, docentes, y a todos los que quieran aprender aprendiendo con el otro y desde el otro para construir un verdadero espacio educativo, y de capacitación continua con la base de la educación popular y arraigado en las pedagogías críticas latinoamericanas, que actualice saberes, anclado en los sectores populares, y fundamentalmente en los barrios que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social. Invitamos a la construcción, a la acción, a la participación, al protagonismo, para pensar a la Educación, no desde una estructura epistemológica y conceptual, sino desde la construcción desde los barrios, e incorporar su lógica a la organización popular, con debates, dinámicas grupales, con alegría y protagonismo", señalaron los organizadores.

Reunidos en ocasión del lanzamiento de la Universidad popular en mayo 2019. Foto: Archivo.



Jornada sobre Educación Popular

