A esta altura de los acontecimientos resulta evidente que hay algo que se devaluó más que nuestra moneda respecto del dólar, aunque menos que los salarios y es la valoración que los argentinos tienen de la presidencia de Mauricio Macri y sus posibilidades de revertir la permanente pauperización de la mayor parte de nuestro pueblo y por añadidura su catastrófica derrota en la primera vuelta de este mes. Haciendo gala de vivir en un mundo paralelo el candidato/presidente continúa con su discurso del camino correcto y que estamos en el umbral del paraíso terrenal haciendo caso omiso a los datos de su propio gobierno que muestran una realidad que lo contradice. Lo cierto es que desde que se firmó el acuerdo con el FMI esta política económica-social ha generado más de 5 millones de pobres. Otro dato escalofriante da cuenta que más de la mitad de quienes tienen de 0 a 14 años han caído en la pobreza. Debemos tener en cuenta que esta medición se hizo con los datos del primer semestre del año y por lo tanto no tiene en cuenta los terribles efectos de la devaluación del mes pasado por lo que se calcula que al día de hoy la situación es considerablemente peor. Esta catástrofe humanitaria no puede esperar y debe ser prioridad absoluta de cualquier gobierno solucionarla y no transferir su responsabilidad al voluntariado caritativo. Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho. En su reciente visita a Santa Fe Macri prometió: "Vamos por construir la democracia". Al respecto debemos recordar lo que alguna vez dijo el líder sudafricano Nelson Mandela, icono de la lucha contra el apartheid: "Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento". En el acto mencionado el candidato/presidente también dijo: "Todos tuvimos que poner el hombro" cuando es consciente que mientras a la gran mayoría la obligaron a enormes sacrificios que en muchísimos casos significó estar mal alimentados e incluso tener hambre, un pequeño sector obtuvo ganancias descomunales Es increíble comprobar como el candidato Mauricio Macri promete cosas que haría si es electo para un nuevo período de gobierno y que se empecina en no hacer ahora que es presidente. Este discurso que sólo pretende conservar los votos que obtuvo en las PASO y que es en realidad una falta de respeto a la ciudadanía no hace más que profundizar la "grieta" en nuestra sociedad y que muchos creían equivocadamente que venían a cerrar. Otra de las tantas falsas promesas. Parecería ser que el macrismo ha hecho una pésima interpretación de aquel dicho de que lo prometido es deuda y en lugar de honrar tantas promesas incumplidas nos deja una deuda descomunal que compromete seriamente a nuestro futuro. A quien sea que asuma en diciembre le espera la fenomenal tarea de recomponer tanto desastre y al hacerlo cuidar que los esfuerzos sean equitativos y no iguales porque hay amplios sectores de la población que ya no pueden ni deben hacer esfuerzo alguno y los menos pueden y deben hacerlo.

Opinión:

Lo prometido es deuda

Por José Abel Perdomo

