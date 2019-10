Tras brindar una charla en un nuevo encuentro del Programa Ejecutivo para el Desarrollo Sostenible organizado por la Fundación Urbania, el especialista en mercados y desarrollo de la Organización Internacional del Trabajo, dialogó con La Auténtica Defensa y planteó los desafíos de la Argentina que viene. La Fundación Urbania invitó como expositor de su programa ejecutivo a Cristoph Ernest quien, como parte de los encuentros semanales, realizó su exposición en la sala Dalmine de TenarisUniversity. De nacionalidad alemana y con varios años viviendo en la Argentina, es Doctor en Economía de la Sorbona. El experto en mercados y desarrollo, también tiene tiempo para las pasiones: "¿El estadio de Villa Dalmine, está acá enfrente?" preguntó, señalando hacia el exterior de la TenarisUniversity, "Es que soy un apasionado del futbol, el alemán más apasionado del futbol", aclaró con una sonrisa e inició la entrevista. ¿Cómo define al mercado del trabajo? Primero me gustaría hacer un planteo desde lo que me ocurrió en Alemania, mis amigos, recibidos a los 23 años, con modalidad mixta, tienen buenas profesiones (mecánicos de autos, constructores, etc.), bien pagos y con un interesante futuro, justo en ese momento me lleva la beca de tesis doctoral en la Soborna y me decían "Cristoph, ¿Cuándo vas a dejar de perder el tiempo y trabajar?". Mis amigos y nuestra cultura en Alemania, hace que ellos consideren mi tesis doctoral una forma de prolongar el no trabajar, cuando en cualquier otra cultura, estudiar y formarse académicamente es sinónimo de progreso, yo creo que el mercado del trabajo va a cambiar de formas impensadas hasta ahora, ese enfoque se va a dar por diversos factores globales y locales, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro, tiene desencuentros de la oferta y la demanda, el desafío es atraer y retener en el mundo de la experiencia. ¿Cuándo habla de factores globales y locales a qué se refiere? El mercado del trabajo no ocurre solamente en Campana, la relación de mercados internacionales directos e indirectos en tu región hace que lo que pasa en Medio Oriente repercuta en menor o mayor grado en un comercio local, denominaban efecto mariposa a este proceso y cada vez se va a ver mucho más este tipo de procesos de escala global, principalmente en localidades altamente globalizadas como es Campana y la región Norte. ¿Para que esto no ocurra no es mejor cerrar? En absoluto, estás queriendo tapar una gotera con una bandita, cuando en realidad la dimensión supera lo que alguien localmente puede limitar, todo lo contrario, debes preparar a la ciudadanía para tener alto poder de adaptación, ese modelo de adaptación hace que por ejemplo un pequeño de 10 ó 12 años ya entienda lo que es un modelo matemático secuencial, sin que lo sepa. ¿Puede definir más claramente este concepto? ¿Tu hijo juega Fortnite?, los míos si y mucho, este juego les plantea un panorama de modelos secuenciales y lo incorporan como propio, lo que deberíamos hacer desde la educación es traspasar ese conocimiento secuencial a cualquier otro proceso de forma natural, el problema específicamente incide en que nosotros debíamos aprender el procedimiento para poder tener la capacidad de pensamiento en este formato, los chicos consumen tecnología y por eso mismo el modelo lo desarrollan desde temprana edad. ¿Cuál sería el principal cambio laboral en el corto y mediano plazo? Las tareas rutinarias, las que son reemplazadas más fácilmente por la automatización de procesos o deslocalización de la producción (un ejemplo claro es el mercado asiático), las manuales no rutinarias, vinculadas a oficios es la que más debería crecer, pero se da un caso particular en Argentina, son actividades altamente requeridas, específicas y complejas (artesanos, soldadores especializados en materiales complejos, plomeros, electricistas), que contienen una alta base tecnológica, pero para aplicarla, es necesaria mano de obra especialmente capacitada pero no con formación académica universitaria. ¿Cuáles son las competencias cognitivas que debe tener una persona en el mercado de futuro? Deberán tener habilidad para determinar el significado de lo hecho, es decir generar ‘insights’ críticos y decisión por el hacer; las relaciones interpersonales profundas, la capacidad de pensar y proponer soluciones y respuestas diferentes a la rutina o a la acción procedimental, habilidad de operar en diferentes contextos interculturales, traducir gran cantidad de datos o conceptos abstractos y entender el razonamiento en base a datos, destreza para representar tareas y procesos (neurociencias), competencia para discriminar y filtrar información por orden de importancia, maximizando la función cognoscitiva, con variedad de técnicas y herramientas, quien pueda comprender todos estos ítems es un trabajador del futuro, hoy. ¿Cuáles son los sectores que usted reconoce como potencialmente en crecimiento en el país? Antes que nada hay que aclarar que se puede tener los mejores científicos, pero si carecemos de masa crítica para generar estos cambios, es posible que fallemos. La Argentina tiene un enorme potencial en administrar conocimiento. Creo que lo que falta es generar masa crítica para acompañar el cambio y puedo nombrarte la biotecnología, nuevas enérgicas, sectores productores de TICs, y servicios basados en el conocimiento como principales actores. Otro de los principales actores de estos cambios va a ser la economía de plataformas, Uber, Rapy, Pedidos Ya, Mercado Libre, estas empresas están empezando a ser disruptivas en el mercado. ¿Qué pasa con Uber, por ejemplo? ¿Restringimos su uso? Creo que debemos ir más allá y ponernos a pensar que pasa con el ‘carpooling’, o los autos autónomos. ¿Qué pasará cuando los autos se conduzcan solos y nosotros estamos empezando a regular recién aplicaciones como Uber? En los marcos normativos, como OIT debemos recomendar que las normas se ajusten para dar un modelo de cobertura a las personas que opten trabajar con este modelo de plataformas, y ahí comienza un debate mucho más interesante ¿Cuál es el alcance legal y como hacemos para que empresas con sede en la nube, se ajusten a normas locales?, es un desafío por parte de los gobiernos y las instituciones. ¿Cuáles son las oportunidades de las economías de plataforma? En primer término, podemos desde el principio establecer una reducción de la huella ambiental. Y lo más interesante es la democratización de los bienes y servicios, mayor equidad en oportunidades de generación de ingresos y estímulos al espíritu emprendedor. También vemos una reducción en costos de coordinación y transacciones, por otro lado para el trabajador se generan ingresos, flexibilidad en la locación y acceso de estas posibilidades a segmentos vulnerables y zonas alejadas, un ejemplo, un diseñador, puede realizar trabajos ‘on line’ para mercados europeos, sin moverse de una ciudad del interior de la Provincia de Buenos Aires ¿no es algo fantástico en relación a las formas de trabajar?, esto lleva a la discusión sobre los aportes jubilatorios y sociales en la no frontera, uno de los primeros segmentos que fueron pioneros en esto es el sector marítimo.

“La Argentina tiene un enorme potencial en administrar conocimiento", señaló el graduado en la Sorbona en su paso por Campana



Cristoph Ernest:

"Argentina tiene una oportunidad excepcional en el mercado del futuro, sólo tiene que generar masa crítica"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: