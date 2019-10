Efemérides del día de la fecha: 5 de Octubre

DÍA DEL CAMINO

En este día se conmemora el "Primer Congreso Panamericano de Carreteras" celebrado en Buenos Aires en el año 1925; el mismo tenía el objetivo de promover la construcción de caminos pavimentados en las principales localidades para fortalecer los vínculos económicos, sociales y productivos de los países latinoamericanos; articular políticas viales y aduaneras; y priorizar el mantenimiento de las rutas. El propósito de esta jornada es reflexionar acerca de los accidentes viales y promover el aprendizaje de las normas de tránsito.

FALLECE STEVE JOBS

Steven Paul Jobs nació el 24 de febrero del año 1955 en San Francisco, California. Hijo de estudiantes universitarios sin recursos para mantenerlo, Steve fue adoptado por Paul Jobs y Clara Hagopian, un matrimonio de clase media, cuando era un bebé. Rodeado por las innovaciones tecnológicas de Mountain View, no tardó en interesarse en la electrónica y unirse al club "Hewlett-Packard Explorer Club", en el cual ingenieros de Hewlett-Packard (HP) le mostraban a los jóvenes los productos desarrollados por la compañía; esta empresa propició una revolución en la mente de Steve que, con apenas 12 años, supo que su destino estaba ligada a las computadoras al ver por primera vez una de ellas: la HP 9100. Un día mientras estaba haciendo un proyecto para la escuela, se le ocurrió llamar a William Hewlett, presidente de HP, para pedirle ayuda: "hola, me llamo Steve Jobs. Usted no me conoce pero estoy construyendo un medidor de frecuencias. Necesito algunas piezas. ¿Me las puede proporcionar?". Sorprendido por el conocimiento del desconocido niño Hewlett no sólo accedió a darle las piezas sino que también lo invitó a realizar unas prácticas en HP durante el verano. Inmediatamente Steve aceptó y allí conoció a Steve Wozniak, su futuro socio en "Apple".

En el año 1972 empezó a estudiar en la Universidad Reed College de Portland, Oregón, institución en la que permaneció por sólo 6 meses antes de abandonarla: "pero seis meses después no le veía propósito alguno, no sabía qué hacer con mi vida, de modo que decidí dejarlo y confiar en que las cosas saldrían bien." En el año 1974 consiguió un empleo en "Atari Inc.", donde le encomendaron diseñar el prototipo de un videojuego; con ayuda Wozniak cumplió con el trabajo, sin embargo, al final no fue utilizado. El encuentro con su amigo fue clave para la fundación de "Apple", ya que, cuando éste le muestra una computadora que había construido, Jobs comprende inmediatamente que el aparato será un éxito comercial y, recién en el año 1976, el garaje de la casa de Steve se convierte en la oficina de "Apple Computer Company"; su primer producto, "Apple I", arrasó en el mercado llegando al punto de que los pedidos superaban la producción. Más adelante, en el año 1984, la computadora "Macintosh" hará que las relaciones entre él y John Sculley, CEO de "Apple", comiencen a deteriorarse y terminen con su salida de la compañía. No obstante, Jobs se mantuvo en el negocio fundando, al año siguiente de su renuncia, "NeXT Computer, Inc." y compró "The Graphics Group" que, posteriormente, pasó a ser "Pixar." En el año 1997 retornó a "Apple" y fue nombrado director interino; a partir de su regreso, en los próximos años, salieron al mercado el "iPod", el "iPhone" y el "iPad": "de vez en cuando aparece un producto revolucionario que lo cambia todo."

Falleció a los 56 años, en el año 2011, en Palo Alto, California.

EL DALAI LAMA ES GALARDONADO CON EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

Un día como hoy en el año 1989, Tenzin Gyatso, líder religioso del Tíbet, era galardonado por el Comité Noruego del Nobel con el Premio Nobel de la Paz. Proclamado como la rencarnación del decimotercer Dalai Lama, Gyatso siempre defendió el diálogo, la paz y el respeto como las mejores "armas" para liberar al Tíbet; cuando la República Popular China lo invadió en el año 1950, el Dalai Lama se mantuvo firme en la búsqueda de una solución pacífica, así, en el año 1954 se reunió con Mao Tse Tung, líder político de China, en Pekín, sin embargo, las conversaciones quedaron en la nada; una gran revuelta propició su exilio a la India, país en el que difundió la causa tibetana a nivel mundial. Según el comunicado del Comité Noruego el premio lo reconoce por su oposición al uso de la violencia: "él en cambio, ha abogado por soluciones pacíficas basadas en la tolerancia y el respeto mutuo para preservar el patrimonio histórico y cultural de su pueblo."