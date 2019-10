Berta Chudnobsky

La primavera está en su esplendor nos preocupan los kilos del invierno y aparecen otros temas de salud la buena y variada alimentación es la base para estar bien. Estos productos nos ayuden mucho a eso tenerlos en cuenta. Peras: Al ser ricas en fibra ayudan a que el cuerpo elimine el colesterol y aportan pocas calorías por lo que son apropiadas para dietas hipocalóricas. Manzanas: Ricas en metionina, fósforo y fibra soluble, eficaces para controlar el colesterol. Avena: Abundante en fibra soluble, esta sustancia hace que el organismo no pueda absorber grandes cantidades de colesterol en el intestino. También es rica en ácidos grasos Omega6 que son beneficiosos para controlar el colesterol en sangre. Nueces: Ricas en aceites vegetales poliinsaturados: linoleico y alfalinoleico protectores de las arterias y del corazón, pero además contiene ácido oleico un aceite monoinsaturado que ayuda a bajar el colesterol. Ajos: Aporta aliína y ajoeno, sustancias con propiedades antitrombóbitas que ayudan a fluidificar la sangre. El ajo está indicado no solo para bajar el colesterol sino también para tratar enfermedades circulatorias. Cebollas: al igual que el ajo posee propiedades antitrombóbitas y también es indicada para tratar enfermedades circulatorias, además del colesterol elevado. Limón: Este fruto también tiene grandes capacidades para luchar contra determinadas infecciones. Por ejemplo, es genial contra los hongos, donde se puede aplicar su zumo directamente sobre la zona afectada. INGREDIENTES - 6 pechugas de pollo - Rocío vegetal, cantidad necesaria - Sal y pimienta a gusto - 600 cc de caldo desgrasado - 600 cc de jugo de naranja - Piel de 1 naranja - 2 manzanas verdes. PREPARACIÓN Colocar las pechugas en una cacerola pincelada con rocío vegetal y dorarlas de ambos lados. Retirarlas, salpimentarlas y acomodarlas en una fuente térmica. Rociarlas can el caldo desgrasado y el jugo de naranja. Incorporarles la piel de naranja cortada en juliana. Hornearlas a temperatura moderada hasta que estén a punto. Servirlas bañadas con el jugo de la cocción y acompañarlas con las manzanas cocidas al vapor. Se puede incorporar ensalada con hortalizas de colores. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Pechugas agridulces light

Por Berta Chudnobsky

