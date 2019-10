Investigan detección temprana del cáncer por medio de biopsias líquidas

Se trata de técnicas de biología molecular, no invasivas, que apuntan a mejorar la práctica médica. Cáncer con Ciencia de la Fundación Sales apoya el trabajo de la Dra. Mariana Aris en su investigación sobre la utilización de biopsias líquidas, es decir a partir de fluidos corporales como la sangre, para la detección de tumores en tiempo real y sin métodos invasivos. Aris es miembro del equipo de investigadores del CONICET que dirige el Dr. José Mordoh al cual la Fundación apoya desde hace 32 años. "Uno de los objetivos de nuestro trabajo de investigación es mejorar la detección temprana de los tumores. Nos basamos en técnicas de biología molecular que permiten no sólo la detección temprana sino que habilitan un diagnóstico altamente confiable y seguimiento de la respuesta de los tratamientos aplicados y, en consecuencia, de la evolución clínica de cada paciente", dice Aris. Esta investigación se está realizando sobre el melanoma, el más grave cáncer de piel. "En general cuando el médico dermatólogo u oncólogo detecta el tumor se opera y luego se pueden hacer imágenes para monitorear el estado clínico del paciente. La idea es usar tecnologías más sensibles para la pesquisa de la actividad tumoral", dice Aris, y agrega que esta tecnología serviría tanto para la detección como para el seguimiento de la enfermedad. El objetivo del equipo de investigación es mejorar y ampliar el alcance de esta tecnología de reciente desarrollo para el monitoreo en tiempo real de pacientes oncológicos, "Se inició este proyecto en melanoma pero esto se puede extender a otras patologías". Además, según la investigadora, "las nuevas terapias, como la inmunología, necesitan marcadores de respuesta y evaluación. Por otro lado, es deseable un monitoreo de la actividad tumoral que sea altamente sensible que esté incorporado a la práctica médica, como ser una toma de una muestra de sangre". Así, no solamente se mejoraría la práctica médica sino que también se colaboraría con la calidad de vida de los pacientes. Para medir y perfeccionar esta tecnología se realiza un trabajo cruzado en donde los resultados obtenidos por métodos tradicionales se comparan con aquellos que arrojan esta nueva práctica. Cáncer con Ciencia de Fundación Sales financia en la Argentina, gracias al aporte mensual de miles de donantes individuales de todo el país, investigaciones sobre cáncer que han obtenido reconocimiento internacional. Video: ver el testimonio de la Dra. Aris Más información: www.cancerconciencia.org.ar



Investigan detección temprana del cáncer por medio de biopsias líquidas

