Karting:

Santiago Acuña debuta en la categoría Kart Plus







Con karting propio, el joven campanense se presentará este fin de semana en Zárate. Desde hace tiempo, Santiago Acuña buscaba poder meterse en la alta competencia. Por ello, el campanense se venía preparando, porque sabía e intuía que este año podía llegar esa posibilidad. De hecho, viene trabajando desde enero para lograrlo y finalmente llegó el momento deseado: este fin de semana, el joven de nuestra ciudad estará con su propio karting corriendo en Zárate en el Gran Premio con pilotos invitados de la categoría Kart Plus. Para poder concretar esta opción llevó adelante todo un trabajo previo con su papá Juan Carlos, quien aportó lo suyo para ver al joven en actividad. El karting cuenta con un buen respaldo: es atendido en su planta impulsora por Mauro Santucho y el chasis está a cargo de Rubén Guerra. Mientras que para este Gran Premio, el piloto invitado será Leonardo Domínguez. Según trascendió, la ansiedad le ha ganado al joven de nuestra ciudad, a quien por estos días le cuesta hasta descansar por las noches. Es lógico y de imaginar: Santiago estará finalmente corriendo por su sueño, uno que ya concretó su papá y que luego, tras su debut, lo lograra también su hermano Marcos.

SANTIAGO ACUÑA VIENE TRABAJANDO DESDE ENERO PARA ESTA POSIBILIDAD.



