Superó 32-28 a Colegio José Hernández y llegó a siete victorias consecutivas. Así no solo se mantuvo en el segundo puesto del Clausura de Quinta División, sino que avanzó al segundo lugar de la Tabla General que determina los ascensos. El andar de la Primera Caballeros del Campana Boat Club en el Torneo Clausura de la Quinta División de la FEMEBAL (Federación Metropolitana de Balonmano) es cada vez más firme: el pasado domingo, los Mayores del Bote superaron 32-28 a Colegio José Hernández y lograron su séptima victoria consecutiva. De esta manera, se mantienen en la segunda posición del campeonato con 22 puntos, a uno del líder CEDEM Caseros (23); y, a su vez, treparon al segundo lugar de la Tabla General que definirá los ascensos a la Cuarta División para el año 2020. En dicha tabla, CEDEM Caseros manda con 55 puntos, mientras el CBC cuenta con 51, uno más que Colegio Guadalupe (50), al que había derrotado en la fecha anterior; cuatro más que Comunicaciones "B" (47), su próximo rival; y cinco más que Colegio José Hernández (46), al que superó el pasado domingo. En esta victoria, los Celestes debieron remar desde atrás en el arranque del juego, pero en el mismo primer tiempo lograron emparejar las acciones e, incluso, llegaron un gol arriba al entretiempo. Y con ese impulso, el equipo de nuestra ciudad, dirigido por Mauro Mingorance, tomó una luz de ventaja en el comienzo del complemento que pudo sostener hasta el final del juego, apoyado en una destacada actuación de Diego Ballerini (autor de 9 goles). Los demás resultados de esta octava fecha del Clausura de Quinta División fueron: Universidad de Luján "C" 28-24 SAG Polvorines "C"; CEDEM Caseros 33-22 Municipalidad de Almirante Brown; Auxiliar Merlo "B" 22-19 Colegio Guadalupe "B"; Juventud Unida "B" 22-38 Comunicaciones "B" y Municipalidad de Vicente López "C" 15-27 Deportivo Morón. Así, las posiciones del Clausura quedaron de la siguiente manera: 1) CEDEM Caseros, 23 puntos; 2) Campana Boat Club, 22 puntos; 3) Deportivo Morón, 20 puntos; 4) Universidad de Luján "C", Colegio José Hernández y Auxiliar Merlo "B", 18 puntos; 7) Comunicaciones "B" y Municipalidad de Almirante Brown, 17 puntos; 9) Colegio Guadalupe "B", 15 puntos; 10) All Boys, 14 puntos; 11) Juventud Unida "B", 12 puntos; 12) Defensores de Glew, SAG Polvorines "C" y Municipalidad de Vicente López "C", 10 puntos. La novena fecha se disputará este domingo y tendrá al Campana Boat Club visitando a Comunicaciones "B". Los demás encuentros serán: SAG Polvorines "C" vs Municipalidad de Vicente López "C", Defensores de Glew vs UNLu "C", Municipalidad de Almirante Brown vs All Boys, Colegio Guadalupe "B" vs CEDEM Caseros, Colegio José Hernández vs Auxiliar Merlo "B" y Deportivo Morón vs Juventud Unida "B". LAS MAYORES Este sábado 5, la Primera Damas del Campana Boat Club visitará a Municipalidad de Almirante Brown por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Cuarta División Femenina de la FEMEBAL. Las Celestes vienen luchando para mejorar los números de una temporada difícil, que las tiene en el último lugar de la Tabla General con 24 puntos (2 victorias, un empate y 16 derrotas en 19 presentaciones).

LOS MAYORES DEL BOTE TENDRÁN MAÑANA OTRO DUELO IMPORTANTE: VISITAN A COMUNICACIONES EN AGRONOMÍA.



Handball:

La Primera Caballeros del Boat Club sigue a paso firme

