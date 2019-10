Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 05/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 05/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

EMPATE EN CERO Anoche, en el arranque de la novena fecha de la Superliga, Newells y Banfield empataron sin goles en Rosario. De esta manera, La Lepra (que tiene un partido pendiente) llegó a los 15 puntos e igualó la línea de Arsenal, que se encuentra en el cuarto puesto. Por su parte, el Taladro tiene ahora 8 unidades y se ubica en el 18º lugar. Al cierre de esta edición, Atlético Tucumán recibía a Talleres de Córdoba, que en caso de ganar podía superar a Boca y quedar como único líder. CAMPANENSES EN ACCIÓN En la continuidad de la programación de esta 9ª fecha de la Superliga, hoy habrá cinco partidos y saldrán a la cancha los cuatro equipos con campanenses en su plantel. En ese sentido, la novedad más importante es el regreso de Nicolás Blandi a la titularidad en San Lorenzo, después de dos encuentros sin salir del banco de suplentes. El atacante reemplazará al paraguayo Adam Bareiro en el duelo que el Ciclón mantendrá como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 15.30 horas. En tanto, con la salida de Gustavo Álvarez de la dirección técnica de Aldosivi, Nazareno Solís perdió la titularidad, dado que el interino Fabio Radaelli optó por un esquema diferente (5-3-2) para visitar al Racing Club de Leonardo Sigali (titular) desde las 20.00 horas. Finalmente, Joaquín Arzura volvió a quedar afuera de los convocados de Huracán, que visitará a Estudiantes de La Plata desde las 17.45. Los otros dos encuentros de la jornada de hoy serán: Argentinos Juniors vs Arsenal (13.15) y Godoy Cruz vs Gimnasia de La Plata (13.15). Mientras que para mañana domingo quedarán cinco cotejos: Vélez Sarsfield vs Independiente (11.00), Lanús vs Rosario Central (13.15), Unión de Santa Fe vs Colón de Santa Fe (15.30), River Plate vs Patronato (17.45) y Defensa y Justicia vs Boca Juniors (20.00). LA VUELTA DE PONZIO En River Plate, el entrenador Marcelo Gallardo volvió a concentrar a Leonardo Ponzio tras más de dos meses de cara al partido del domingo contra Patronato. El capitán Millonario dejó atrás una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, aunque el cuerpo médico quiere llevarlo de a poco ya que no está al 100% desde lo físico. El objetivo del jugador es la revancha ante Boca por la semifinal de la Copa Libertadores. PRIMERA B METRO Con doblete de Manuel López (goleador de la divisional con 8 tantos), Flandria venció 2-0 al líder Tristán Suárez y trepó hasta el 7º puesto con 13 puntos. Este resultado lo aprovechó Los Andes, que derrotó 1-0 a Sacachispas, llegó a las 16 unidades y quedó a una sola del equipo de Ezeiza (17). La programación de la novena fecha del Torneo Apertura continuará hoy con dos partidos: San Telmo (15) vs Deportivo Armenio (11) desde las 11.00 y Comunicaciones (13) vs UAI Urquiza (12). PRIMERA C La 11ª fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con dos encuentros: Central Córdoba de Rosario (10º con 13 puntos) vs Deportivo Merlo (4º con 17) y Sportivo Italiano (6º con 15) vs Cañuelas (3º con 17). El líder del campeonato es Deportivo Laferrere (18 unidades), que queda libre en esta jornada. FÚTBOL FEMENINO La tercera fecha de la Primera A del Torneo Femenino de AFA comenzó ayer con la victoria de UAI Urquiza por 2-0 sobre Estudiantes de La Plata. De esta manera, el Furgón continúa con su andar perfecto y es, por ahora, único líder con 9 puntos. La programación continuará hoy con: S.A.T (6 puntos) vs Huracán (3), Excursionistas (1) vs River Plate (3) y Lanús (3) vs Defensores de Belgrano (0).

