El Intendente entregó tablets a 500 adultos mayores de la ciudad

En el marco del programa + Simple, Abella otorgó los dispositivos tecnológicos en el Centro de Jubilados de la calle Pueyrredón. Según anticiparon desde el Municipio, el viernes que viene habrá una nueva entrega. El intendente Sebastián Abella entregó 500 tablets a adultos mayores en el marco del programa + Simple, junto al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y ANSES. Luego de haber dado el puntapié con la entrega de 20 tablets simbólicas en el marco de la inauguración del Punto Digital, ubicado en la Biblioteca, esta vez se realizó una entrega masiva en el Centro de Jubilados de la calle Pueyrredón, la cual se repetirá el viernes 11 con otros 500 beneficiarios, según anticiparon desde el Municipio. "Estamos muy contentos de entregar estas tablets porque no son simples aparatos, sino que significan abrirles las puertas de la nueva era a todos los adultos mayores. Es un paso más que damos para garantizar que los avances tecnológicos generen oportunidades para todos iguales", comentó Abella acompañado por el titular de la UDAI Campana, Mariano Raineri. Y esa inserción, explicó, "será acompañada por el Municipio que brindará cursos gratuitos y por las familias, generándose también otra manera de relacionarse y estar conectados". +SIMPLE es un programa de inclusión digital con el cual los adultos mayores pueden realizar de manera rápida y sencilla trámites, acceder a redes sociales, cuidar tu salud, leer las noticias y mucho más. Por su parte, la secretaria de Modernización, Marina Sánchez, destacó la importancia del programa porque busca la inclusión tecnológica de la tercera edad como también el trabajo articulado con el Gobierno nacional y las entidades intervinientes para el cumplimiento de ese objetivo. E hizo hincapié en que esta entrega no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proyecto de inclusión. "Nosotros no trabajamos creyendo que entregar algo empieza y termina ahí. Son herramientas que sirven de disparador para algo más. En esta oportunidad, son tablets y, a través del Punto Digital, buscamos acompañarlos, capacitarlos y apoyarlos para que puedan crecer y formar parte del mismo léxico que sus nietos y las otras generaciones", expresó. Hacia el final, la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, expresó su felicidad por ver tantos adultos mayores felices y emocionados por recibir su tablets que los conectará aun más con sus familias y facilitará la realización de diversos trámites. "Lejos de pensar que se iban a asustar con la llegada de este dispositivo, están muy entusiasmados de poder capacitarse y aprender", concluyó Schvartz.

En el marco del programa + Simple, el intendente Abella otorgó los dispositivos tecnológicos en el Centro de Jubilados de la calle Pueyrredón.





“Estamos muy contentos de entregar estas tablets porque no son simples aparatos, sino que significan abrirles las puertas de la nueva era a todos los adultos mayores", expresó el Intendente.





La entrega se realizó en el Centro de Jubilados de la calle Pueyrredón Y se repetirá el viernes 11 con otros 500 beneficiarios

ENTREGA ANTERIOR El intendente @SebaAbella encabezó la entrega de tablets para adultos mayores pic.twitter.com/gwi5QEjDAO — MunicipalidadCampana (@campanagov) September 26, 2019

El Intendente entregó tablets a 500 adultos mayores de la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: