El candidato a Intendente Rubén Romano habló de la necesidad de un gobierno de diálogo y puertas abiertas para Campana. En sus habituales recorridas, el reconocido médico cirujano y actual concejal, Rubén Romano, escucha las principales demandas y problemáticas que expresan los vecinos de cada barrio: "Mis propuestas son las que construimos en diálogo con los vecinos: todos y cada uno de los campanenses son protagonistas de este frente, que representa las particularidades de cada sector". El candidato detalló los problemas comunes que encuentra en la ciudad "El principal problema de Campana es la falta de empleo. En cada casa, no importa la zona que sea, la imposibilidad de encontrar oportunidades de trabajo es lo que más preocupa. Es alarmante saber que más de 7.000 vecinos perdieron su trabajo en estos cuatro años". En este sentido, Romano remarcó: "escuchar a los vecinos implica actuar en consecuencia, por eso en mi reunión con Alberto Fernández definimos los ejes que permitirán desarrollar el empleo en nuestra ciudad: Campana volverá a ser el motor productivo de la Provincia y del país". El candidato a Intendente del Frente de Todos agregó "Cuando hablo de un Municipio puertas abiertas, me refiero a esto: a un estado municipal que se haga cargo de los verdaderos problemas y de respuesta a las demandas reales". "Desde el 10 de diciembre vamos a llevar la Municipalidad a cada barrio, yo me comprometo a estar presente con cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad", culminó.



Romano: "La única forma de gobernar es escuchando a los vecinos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: