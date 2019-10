Un golpe inesperado

P U B L I C







BOVAGLIO: "DUELE, NO ERA LO QUE IMAGINÁBAMOS" El entrenador Violeta marcó su decepción por el resultado. Afirmó que el equipo hizo un buen primer tiempo y que, en el segundo, en desventaja, no tuvo claridad. Luego de la derrota ante Brown, el DT Lucas Bovaglio ofreció su visión del partido en conferencia de prensa. Y en primer término se refirió a las sensaciones que le dejó esta primera caída como local: "Duele, no era lo que imaginábamos. La idea era revertir el último resultado (0-1 vs Chacarita), pero lamentablemente no pudo ser y nos volvemos a quedar sin nada", señaló. En el análisis del desarrollo del partido, el entrenador explicó: "Siento que hicimos un buen primer tiempo. Incluso hicimos lo más difícil, que era abrir el partido. Y me dio la sensación que si apretábamos el acelerador hacíamos el segundo gol. Sin embargo, en la primera que ellos nos llegaron consigueron el empate. Y en el segundo tiempo teníamos un plan que, estando en desventaja, se hizo muy difícil de concretar, porque ellos se sintieron cómodos en defensa. Son un equipo que defiende bien, no encontramos los caminos para vulnerarlos y empezamos a abusar del pelotazo. Y así es muy difícil lastimar a un equipo como Brown de Adrogué". Entres sus apreciaciones, marcó que "el equipo rival fue muy efectivo cuando llegó a nuestra área", que el tanto convertido por Ariel Kippes fue "un gol de otro partido" y que el Violeta tuvo "pocas ideas" para llegar al empate. "No es sencillo jugar bien ante Brown de Adrogué y, menos, hacer prevalecer tu idea. Por eso siento que hicimos un buen primer tiempo y que el empate en esa primera parte fue inmerecido. A un rival como Brown, por lo que habíamos visto en fecha anteriores, era importante tratar de volver a golpearlo rápido si podíamos abrir el marcador. Pero no fuimos efectivos. El partido lo dominamos nosotros y es una pena que con una propuesta en la que casi no arriesgó, Brown se termine llevando tres puntos", agregó Bovaglio. Además, el DT también advirtió que los visitantes, además de cuidarse de algunas individualidades del Violeta, "salieron a golpear tanto a Brener como a Orosco" (Burgos mereció la amarilla en esa primera parte por reiteración de faltas), una situación que, según su visión, dificultó "que (ambos jugadores) puedan explotar sus virtudes". Villa Dálmine perdió 2-1 ante Brown y sufrió su primera derrota como local de la temporada. Comenzó ganando con un penal de Sánchez, pero el empate del Tricolor en ese mismo primer tiempo lo confundió. En el inicio del ST, los de Adrogué desnivelaron en una pelota parada y después supieron defenderse con acierto. En la próxima fecha, el Violeta visita a Tigre. Después de la inmerecida derrota ante Chacarita como visitante, Villa Dálmine sufrió ayer otro duro golpe. Inesperado, quizás. Sobre todo porque se esperaba que su buena racha como local fuera el trampolín que el equipo necesitaba para volver a tomar envión y porque Brown de Adrogué ofrecía un presente accesible para ello: llegaba a Campana tras cuatro derrotas consecutivas y un empate. Sin embargo, con muy poco, el Tricolor se llevó de nuestra ciudad un triunfo que le permitió sacarse de encima "la mufa" que arrastraba y que le dejó al conjunto de nuestra ciudad un impacto anímico difícil de dimensionar. Es que este plantel joven y que todavía busca consolidarse con resultados y funcionamiento no sólo padeció su primera caída como local, sino que también sufrió por primera vez dos derrotas seguidas; y, además, por primera vez le dieron vuelta un partido que empezó ganando. Porque los dirigidos por Lucas Bovaglio tuvieron un buen arranque y lo pudieron plasmar en el marcador a través del cuarto penal consecutivo que le sancionaron a favor en Campana. Iban apenas 19 minutos y el juego parecía abrirse para el Violeta, que no pudo aprovechar ese momento y apenas siete minutos después, tras una imprecisión y un achique fallido, recibió el 1-1. Hasta ese momento, el buen funcionamiento del tándem Affranchino-Del Priore le permitió erigirse como claro dominador del juego, mientras que las apariciones de Brener, Orosco y Gallardo le daban verticalidad en campo ajeno. Pero eso se fue diluyendo tras la igualdad (por imprecisiones e intermitencias) y el trámite se fue amoldando mucho más al 4-4-2 de Brown, que en el inicio del segundo tiempo, de una pelota suelta tras un córner, llegó al 2-1 con un tremendo "viandazo" de Kippes. En desventaja, el encuentro se le hizo totalmente cuesta arriba a Villa Dálmine: ante un rival replegado por completo en su campo, mostró dificultades para profundizar (solo le rindió la gambeta de Gallardo) y, sobre todo, careció de presencia dentro del área para llevarle peligro real a una defensa que siempre se sintió cómoda. Así, ahora, el cuerpo técnico que encabeza Bovaglio tendrá la tarea de levantar anímicamente al plantel para sostener una idea futbolística que siempre ha puesto al equipo más cerca de la victoria que de la derrota. Tal como ocurrió en San Martín en la fecha anterior. O como sucedió ayer ante Brown. Y lo necesitará más que nunca en su próximo compromiso: el sábado 12 enfrentará como visitante a Tigre en Victoria. EL PARTIDO Villa Dálmine inició el partido con la formación esperada, que incluía el regreso de Ojeda en el arco y el debut de Facundo Rizzi por la expulsión de Banegas en el lateral izquierdo. Después, Bovaglio le dio continuidad al esquema y los nombres que presentó en San Martín frente a Chacarita: entonces Orosco inició por delante del tándem Affranchino-Del Priore, buscando ser compañía de Sánchez por el centro del campo, mientras Brener y Gallardo se paraban sobre las bandas. Tampoco sorprendió Brown en el arranque: un 4-4-2 tradicional con mayor tendencia a progresar por el sector derecho por el despliegue de Enrique y Bonacorso. En cambio, por la izquierda se movía Nieto, más técnico y cerebral, quien por momentos se cerraba para tratar de convertirse en el eje del juego visitante. Sin embargo, el Tricolor le dejaba la iniciativa al Violeta y lo esperaba en mitad de cancha para sacarle espacios en su campo. Por eso, el equipo de nuestra ciudad fue ganando confianza con un manejo seguro y también empezando a encontrar pases entre líneas. Así, a los 13, Orosco recibió dentro del área, volcado sobre el sector derecho y, tras enganchar y acomodarse para su zurda, obligó a una gran estirada del arquero Ríos, abajo contra su palo derecho. Esa acción animó al local a ser más vertical y, desde la distribución de Del Priore, el balón empezó a llegarle también a Gallardo y Brener. Un desborde del santafesino terminó en un centro que rebotó en Boggino y generó el pedido de penal. Y poco después, un desborde de Brener derivó en un medido centro al segundo palo para Sánchez, quien saltó antes y no pudo impactar de lleno su cabezazo, pero la pelota se enredó entre la espalda y la mano de Boggino dentro del área chica y a Franklin no le quedó más remedio que sancionar el penal (el cuarto consecutivo para Villa Dálmine en Campana). Iban 19 minutos y Sánchez, como ante Riestra, se hizo cargo de la ejecución y adelantó al Violeta en el marcador con un disparo contra el palo derecho del arquero Ríos. Parecía, entonces, que el partido se abría para el campanense, porque Brown no estaba cómodo en el trámite. De hecho, instantes después del 1-0, Ríos logró anticipar con lo justo a Gallardo cuando el santafesino se aprestaba a quedar mano a mano tras tirar la diagonal a espaldas de los centrales. Pero a los 26, tras una pérdida en el mediocampo, la última línea local achicó y dejó en offside a Molina y Llinás, pero no pudo contrarrestar la llegada por izquierda de Nieto, quien estuvo rápido para lanzar el centro para los dos delanteros que habían quedado bien posicionados dentro del área. La pelota sobró a Llinás (apareado por el cierre de Martínez) y le cayó servida a Molina, quien no pudo de cabeza con Ojeda, aunque luego (ante un lento cierre de Rizzi) no tuvo inconvenientes para definir tras el rebote que dio el arquero y establecer el 1-1. El empate golpeó a los dirigidos por Bovaglio, que ya no volvieron a tener continuidad en el manejo de la pelota y, así, a partir de sus propias imprecisiones, le permitieron crecer a los de Adrogué. Encima, las protestas de los visitantes (principalmente por una supuesta falta de Affranchino dentro del área) fueron llevando el juego hacia un clima de nervios que no ayudó al local y que provocó que Franklin otorgara un peligrosísimo tiro libre para el Tricolor en la medialuna del área por una inexistente infracción de Martínez a Molina en un cierre urgente del central tras otra perdida en la salida. La barrera le funcionó a Ojeda en esa acción, pero el trámite ya no le resultaba cómodo al Violeta, que se sostenía en una buena tarea de Affranchino, aunque sufría ahora las intermitencias de Del Priore y Orosco y, así, ya no lograba generar movimientos de ataque ni para Brener ni para Gallardo, por lo que Brown no pasaba mayores sobresaltos, a pesar del siempre peligroso trabajo de Sánchez (en un desmarque generó un buscapié que cruzó toda el área chica). En el complemento, Villa Dálmine buscó volver a las fuentes: recuperar tranquilidad para manejar el balón y progresar en el campo desde movimientos propios. Y en una de esas acciones, Orosco ganó las espaldas de la última línea y habilitó a Sánchez, cuyo remate fue tapado por el cierre de un defensor. Y cuando poco pasaba, un rebote suelto dentro del área tras un córner fue enganchado sorpresivamente de volea por Kippes, quien colocó el balón contra un ángulo, dejando sin reacción a Ojeda y aplicándole un golpe inesperado al campanense a los 6 minutos de ese ST. De allí en adelante, Brown se retrasó decididamente y le cedió por completo la iniciativa al Violeta, que debió luchar contra un equipo replegado y, sobre todo, contra sus propias urgencias. Y en esa pelea, su mejor (y casi único) argumento fue Gallardo sobre la izquierda. El Villano desequilibraba desde su gambeta y, además, era amenazante su presencia ante algún centro cruzado que surgía desde la derecha. Después, el elenco de nuestra ciudad forzaba mucho con pases internos ante un rival que paraba dos líneas de cuatro muy cerca de su área y que se tornaba impermeable a esa propuesta. Bovaglio movió el banco de suplentes: Brizuela por Del Priore para tratar de mejorar la circulación; Arturia por Orosco para intentar tener mayor presencia en los metros finales; y Veliez por Brener, que no gravitó por derecha. Sin embargo, el conjunto no logró evitar caer en el apuro y también en algún error que le pudo haber costado muy caro (Molina perdonó mano a mano con Ojeda). Entonces, los mejores intentos de Villa Dálmine (a excepción de un remate forzado de Gallardo) fueron envíos aéreos a territorio de Ríos, que igualmente no pasó sobresaltos, porque a esos centros le faltaron claridad y porque la última línea visitante se sintió cómoda para responder de arriba. Entonces, con el pitazo final de Franklin, los de Adrogué se sacaron "la mufa" luego de cinco encuentros sin victorias (cuatro derrotas y empate), mientras el Violeta se encontró con un duro y desconocido golpe: perder en Campana. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Facundo Rizzi; Facundo Affranchino, Nicolás Del Priore; Fabricio Brener, Brian Orosco, David Gallardo; y Catriel Sánchez. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Juan Ignacio Alvacete, Santiago Moyano, Federico Recalde, Denis Brizuela, Marcos Arturia y Álvaro Veliez. BROWN (2): Martín Ríos; Ezequiel Bonacorso, Ignacio Boggino, Ariel Kippes, Alberto Stegman; Fernando Enrique, Rodrigo Burgos, Iván Becker, Luciano Nieto; Tomás Molina y Matías Llinás. DT: Pablo Vico. SUPLENTES: Mauro Ruggiero, Fernando Cosciuc, Iván Silva, Guillermo Sotelo, Elías Contreras, Mauricio Carrasco y Felipe Cadenazzi. GOLES: PT 19m Catriel Sánchez, de penal (VD) y 26m Tomás Molina (B). ST 6m Ariel Kippes (B). CAMBIOS: ST 13m Carrasco x Llinas (B); 18m Brizuela x Del Priore (VD); 27m Arturia x Orosco (VD); 28m Contreras x Enrique (B); 33m Silva x Becker (B); y 35m Veliez x Brener (VD). AMONESTADOS: Del Priore y Martínez (VD); Kippes, Llinas y Enrique (B). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Adrián Franklin. ASISTENTES: Mariano Viale y Lautaro Andreis.



BRENER RODEADO DE DEFENSORES. EL CORDOBÉS NO PUDO GRAVITAR CUANDO EL VIOLETA FUE A LA BÚSQUEDA DEL EMPATE.





POR DESPLIEGUE Y UBICACIÓN, AFFRANCHINO REDONDEÓ UN BUEN PARTIDO.





CATRIEL SÁNCHEZ FUE EL ENCARGADO DE ABRIR EL MARCADOR: A LOS 19 MINUTOS MARCÓ DE PENAL. SUMA TRES GOLES EN EL VIOLETA.





FACUNDO RIZZI DEBUTÓ EN VILLA DALMINE. REEMPLAZÓ AL SUSPENDIDO NAHUEL BANEGAS. SARMIENTO GOLEÓ A CHACARITA En Junín y después de quedar 1-0 abajo a los 11 minutos del segundo tiempo, Sarmiento reaccionó y goleó anoche 5-1 a Chacarita con tantos de Graciani, Núñez, Magnín, Pombo y Vázquez. De esta manera, el Verde estiró su invicto, llegó a los 18 puntos y se aseguró seguir como único líder de la Zona 2 de la Primera Nacional. Hoy, San Martín de Tucumán (13) intentará mantenerse a tiro, con un partido menos, cuando reciba en La Ciudadela la visita de Defensores de Belgrano. En tanto, también ayer, Platense (que venía de vencer a Estudiantes de Buenos Aires y quitarle su andar perfecto) cayó 1-0 como local frente a San Martín de San Juan en el único partido que se disputó de la Zona 1. Por este grupo, el viernes por la noche, Atlanta le ganó 4-2 a Belgrano de Córdoba (se quedó sin DT por la salida de Alfredo Berti) y se trepó a lo más alto de las posiciones con 19 puntos. Uno más que Estudiantes de Buenos Aires (que hoy visita a Independiente Rivadavia de Mendoza) y dos más que Estudiantes de Río Cuarto, que también el viernes derrotó 3-1 como local a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Un golpe inesperado

