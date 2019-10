La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/oct/2019 Cae sola al zanjón de la Viamonte







El accidente lo registró uno de los domos del CIMOPU. Los visualizadores dieron el alerta al SAME y a la Policía. Fue ayer alrededor de las 13 y si bien no hubo testigos para consultar, la policía presente en el lugar infirió que la conductora perdió el control del vehículo al querer esquivar un pozo que se encontraba en las inmediaciones del accidente. Todo tuvo lugar en el zanjón de la calle Viamonte, a pocos metros de Colectora Sur. La conductora, fue trasladada por el SAME hasta el Hospital, dado que presentaba un golpe en la frente tras impactar contra el parabrisas del vehículo. Intervino un móvil del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 7; y un camión de la empresa JUSA colaboró para retirar al vehículo del zanjón.

La conductora del Renault Duster roja presentaba un golpe en la frente y fue trasladada hasta el Hospital San José.

#Dato una Renault Duster cayó al zanjón en Calle Viamonte a metros de Colectora Sur. La conductora se golpeó la cabeza contra el parabrisas, fue trasladada por ??SAME al hospital, CP ??zona 7 se hizo presente, un camión de Jusa ayudó a sacar el vehículo. pic.twitter.com/LKrJG5b5JD — Daniel Trila (@dantrila) October 6, 2019

