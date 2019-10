La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/oct/2019 Esquivó al perro, pero cayó al zanjón







Fue el viernes alrededor de las 18, sobre Ruta 9, mano a CABA. Sólo daños materiales. Un fuerte golpe se dieron los pasajeros de un Renault Clio blanco, quienes chocaron contra el zanjón de la Ruta 9, a la altura del kilómetro 69, luego de despistar tras realizar una maniobra evasiva para no pisar a un perro que intentaba cruzar. No hubo que lamentar heridos, pero el auto fue retirado por la grúa de Autopistas del Sol. Intervino Comando Patrulla zona 8.

El impacto fue a la altura del kilómetro 69. No hubo heridos.

#Dato despistó por esquivar un perro. Tarde del viernes 18 hs, Renault Clio hizo una maniobra para esquivar un perro y cayó al zanjón en #Panamericana Km 69 a Capital, solo daños materiales, no se registraron heridos. CP zona 8, plancha de Autopistas del Sol retiró el vehículo pic.twitter.com/bRAFZ9NMY7 — Daniel Trila (@dantrila) October 5, 2019

Esquivó al perro, pero cayó al zanjón

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: