MACRI Y LAS DOS VIDAS El presidente Mauricio Macri ratificó ayer durante un acto en Mendoza su postura "a favor de las dos vidas", en contraposición con su rival del Frente de Todos, Alberto Fernández, y le dio así un nuevo lugar en la campaña electoral a un tema que había pasado a un segundo plano pero que puede orientar un porcentaje de votos. Durante el evento que encabezó en el Parque O´Higgins de la ciudad de Mendoza, el Presidente leyó las banderas de los ciudadanos que fueron a apoyarlo, entre las que había una con un mensaje de los llamados "provida", en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. PINEDO Y LA INFLACIÓN El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, reconoció ayer que "la corrupción es mala pero un 50% de inflación es una tragedia" al evaluar la derrota del Gobierno en las primarias ante el Frente de Todos y prometió un "plan de estabilización" para "terminar" con el alza sostenida de precios si consiguen un segundo mandato. El senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires aseguró que la derrota del presidente Mauricio Macri ante la fórmula que integran Alberto Fernández y la ex presidenta Cristina Kirchner está directamente ligada a la crisis económica que estalló, según explicó, por "el corte de los créditos" para el país. Pinedo subrayó en declaraciones a Radio Con Vos que la disparada del dólar y el fuerte crecimiento de la inflación en el último año "no fue parte de ningún plan económico sino una tragedia que sucedió por el corte de créditos que tuvo la Argentina". SIGUE LA AMENAZA DE PARO Los vuelos salieron normalmente ayer en todos los aeropuertos del país, favorecidos por el buen clima, algo que provocó que no se produzcan demoras, pero desde los gremios adelantaron que la medida de fuerza podría realizarse durante el próximo fin de semana largo. Luego de un viernes movido, que se cerró con una reunión nocturna, que duró más de tres horas en la Secretaría de Trabajo, finalmente los gremios levantaron la medida de fuerza de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral para este sábado y domingo. Sin embargo, el titular de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biro, adelantó que todavía "no hay ningún acuerdo" y dijo que si durante la semana que viene no se llega a un arreglo harán la medida de fuerza el fin de semana que viene, que es largo. CASO DARTHÉS El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 sobreseyó a la actriz y cantante Anita Co en la causa en la que Juan Darthés la denunció por injurias. El actor inició la causa penal en contra de Co, luego que ésta lo denunciara públicamente por un presunto abuso sexual. "Darthés perdió la causa en su contra. El 10 de septiembre sus abogados pidieron nueva audiencia y la jueza se la niega sobreseyendo a Anita Co", confirmó Raquel Hermida Leyenda, la abogada de la actriz. La letrada indicó que el Tribunal fundamentó el fallo en "la falta de interés de Darthés que manifiesta al viajar a Buenos Aires y no presentarse ante el Tribunal".

Breves: Noticias de Actualidad

