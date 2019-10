Soledad Alonso rechazó las medidas contra la violencia de género anunciadas por Macri

P U B L I C



"Es una postura electoralista y ausente de visión integral de la problemática, que no resuelve nada", dijo la candidata a diputada provincial de nuestra ciudad y referente del colectivo femenino de la Corriente Federal de los Trabajadores. También se solidarizó con la agente penitenciaria atacada en la Unidad 21 de nuestra ciudad. "Este mismo gobierno que desfinanció todas las áreas estratégicas para el abordaje de violencia de género, que despide o precariza trabajadoras vinculadas al sector, no puede venir ahora, dos minutos antes de irse, a hablar sobre el tema para congraciarse con el colectivo femenino. Ya está la Ley 26485 desde hace 10 años, me gustaría que le informen a Macri. En todo caso, lo primero que tendría que hacer es recontratar a todas las despedidas y financiar espacios de análisis de casos de violencia de género, en el contexto del marco legal vigente. Pero claro, ya es tarde", señaló Soledad Alonso, luego de participar de un encuentro la Federación Sindical Mundial que tuvo lugar esta semana en Exaltación de la Cruz. El comentario de la integrante de la comisión directiva del gremio de trabajadores de la ANSES y referente del colectivo femenino de la Corriente Federal de los Trabajadores fue a cuento del documento que el presidente Mauricio Macri difundió el miércoles por las redes sociales, en el que propone "cinco medidas extraordinarias contra la violencia de género": la investigación automática ante la primer denuncia del hecho por parte de cualquier ciudadano; centralizar la información de las líneas 144, 911 y otras; acciones desde el alerta y la continuidad de las capacitaciones a las fuerzas policiales. "Es una postura elector-alista y ausente de visión integral de la problemática, que no resuelve nada. No sirve hacer oportunismo político con el tema femenino, menos cuando merced a la política neoliberal implementada estos cuatro años, las mujeres son las principales discriminadas en el mercado laboral y también sus primeras víctimas: el ratio de pobreza y el de desocupación es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Este señor habla de acciones concretas, cuando ahí está la Ley esperando. Una política para ser efectiva, debe ser integral, preventiva y coordinada entre los tres poderes del Estado. Por si hace falta aclararlo, los femicidios no deben ser utilizados como promesas de campaña, menos después de haber gobernado 4 años habiendo echo poco o nada sobre el tema. Es más, dadas las circunstancias, creo que han contribuido a generar más violencia en múltiples aspectos. La primera violencia la ejerce este modelo económico que empobrece y margina", dijo. Alonso también manifestó su solidaridad con la oficial penitenciaria de la Unidad Penitenciaria 21 de Campana, quien en septiembre habría sido víctima de una violación con acceso carnal protagonizada por un Sub Director de esa dependencia. "No la conozco, me enteré por La Auténtica Defensa. Por supuesto, toda mi solidaridad para con ella y mi admiración por su valentía al denunciarlo. Porque además, si se logra demostrar que efectivamente fue así, se trata de un ataque protagonizado por un superior jerárquico de una fuerza de seguridad. Nada más ni nada menos. Espero que el Servicio Penitenciario y la Justicia estén a la altura de la circunstancias", concluyó.

Soledad Alonso rechazó las medidas contra la violencia de género anunciadas por Macri

