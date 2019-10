P U B L I C



El candidato a vicepresidente que acompaña a Roberto Lavagna dialogó con la prensa en la ciudad de Zárate y se entrevistó con los candidatos de la ciudad de Campana Axel Cantlon, Carlos Gómez, Gilda Gentili, Alberto Craibe y Gustavo Ahumada. "Estamos tratando de abrir un camino de expresión para todos aquellos que no están conformes con seguir con este gobierno y no quieren volver al gobierno anterior. Lavagna ya le demostró a los argentinos que nos puede sacar de una crisis como esta, tenemos una posibilidad de hacerlo", expresó Urtubey. "Nosotros nacimos dos meses antes de las elecciones y dos millones de argentinos nos acompañaron. Somos optimistas de que ese número puede mejorar sensiblemente en octubre porque tuvimos más oportunidad, y porque a partir de la crisis desatada el 12 de agosto cambió la Argentina. La figura de Lavagna tomó otra envergadura y otro volumen". "La mayoría de los argentinos quiere cambiar de gobierno. Nosotros vamos a trabajar para ofrecerle a la gente una alternativa al kirchnerismo. Nuestro objetivo es llevar a Lavagna al balotaje. Está demostrado que el único que le puede ganar al kichne-rismo en el balotaje es Lavagna". "En la provincia de Buenos Aires hay una enorme potencia en términos de recursos humanos, de recursos naturales, de capacidad de trabajo y una falta muy fuerte de conciencia de lo que significa un modelo productivo y de desarrollo económico inclusivo. La puesta a la actividad financiera y la especulación como forma de construcción de un modelo económico ha puesto a la Argentina de rodillas y la mayoría de la gente quiere salir de ahí". "La Argentina tiene que ponerse a funcionar. Si no generamos recursos y no ponemos al aparato industrial y productivo en funcionamiento, vamos a vivir un proceso de fuerte caída de la actividad porque no hay nada que sea rentable contra la especulación financiera". Los candidatos Axel Cantlon, Carlos Gómez, Gilda Gentili, Alberto Craibe y Gustavo Ahumada acompañaron a Urtubey en Zárate. Al respecto Carlos Gómez señaló: "Roberto La-vagna es el hombre que puede sacar de la crisis a la Argentina, ya demostró que sabe cómo hacerlo y lo puede hacer de nuevo".

Axel cantlon saluda a Juan Manuel Urtubey, con quien mantuvo un diálogo en Zárate.





“Nacimos dos meses antes de las elecciones y dos millones de argentinos nos acompañaron", dijo Urtubey ayer ante una nutrida concurrencia.





“La mayoría de los argentinos quiere cambiar de gobierno" dijo el Salteño.



Regionales:

Candidatos de Consenso Federal acompañaron a Juan Manuel Urtubey en su visita a Zárate

