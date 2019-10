Axel Cantlon: "La emergencia alimentaria es una realidad que no se podía desconocer"

El candidato a Intendente por el vecinalismo dentro de Consenso Federal, Axel Cantlon, se refirió a la aprobación de la Ordenanza de emergencia alimentaria. "La declaración de la emergencia alimentaria en la ciudad se hizo en base a un proyecto presentado por nuestro bloque del vecinalismo. Los diferentes bloques intentaron neutralizarlo y con las mayorías retrasar su tratamiento y ejecución. Sin embargo, cuando se plantean temas que no pueden ocultarse, aunque seamos un bloque minoritario, resulta difícil ocultarlo", explicó Cantlon. "La República Argentina atraviesa una grave crisis económica producto de la disparada del tipo de cambio y de la inflación, que podría alcanzar el 55% en el año 2019. Este fenómeno de la inflación afecta a los más humildes provocando la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos". "Este rebrote inflacionario ocurrido en mes de agosto empeora las condiciones básicas de muchas familias que ya venían siendo afectadas por la crisis. Según cifras del INDEC Según el INDEC, la pobreza afecta al 46,8% de los menores de 14 años y el 14,5% de los chicos pasaron hambre en el último año. "Además, un informe difundido el pasado lunes 26 de agosto por la Universidad Católica Argentina asegura que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores comunitarios, la mayoría en las escuelas, y que los niños del Gran Buenos Aires presentan grandes desventajas en materia de seguridad alimentaria frente al promedio nacional, ya que el 7,8% de ellos no consume ningún nutriente esencial". "El Congreso de la Nación ya declaró la Emergencia Alimentaria Nacional y Campana al ser una gran urbe industrial se encuentra afectada por la situación económica general por lo que no está exenta de esa emergencia alimentaria nacional". "La idea es que una comisión integrada por todos los sectores políticos de la ciudad con representación legislativa, y por las organizaciones sociales sean las encargadas de distribuir la ayuda alimentaria para que no haya favoritismos políticos de ningún tipo y que la ayuda llegue de manera equitativa a todos los que la necesitan", concluyó.



Axel Cantlon: "La emergencia alimentaria es una realidad que no se podía desconocer"

