La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/oct/2019 6 de Octubre de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BOCA DE TORMENTA ABIERTA "Chiclana y Güemes los otros días dejé el auto frente al Club Ciudad, saqué foto pero no sabía dónde mandarla. No creo que este arreglado/tapado todavía. Pero bien que para multas son primeros", escribe Hernán. LUCES QUE NO ENCIENDEN "Les copio reclamo reiterado al CEMAV (31 julio) y a Vialidad Nacional y Municipalidad de Campana (7 sept): "Por este medio cumplo en reiterar el reclamo efectuado a Uds. el pasado 7 de Septiembre sobre la iluminación vial de la colectora sur de la ruta Nr9 ramal Campana a la altura de la localidad de Otamendi. Esta falla en la iluminación abarca cerca de 3 kilómetros y afecta a más de 80 luminarias desde hace más de cinco meses. Cabe destacar que esta instalación data de Oct-Dic 2017 y a la fecha este sector pasó más del 25% del tiempo fuera de servicio. Agradeceré vuestra gestión a los efectos de obtener por parte de la concesionaria una fecha concreta de restablecimiento del servicio. Muchas gracias en avance", expresa Jorge. FALTARON DETALLES "Namuncurá y Jujuy, pasó el asfalto y dejaron la tierra, llueve y no corre el agua. Todo a medias limpiaron los cordones de la Avenida 6 de Julio. La tierra arriba de los canteros no la juntan, parece un hormiguero y cuando llueve se amontona todo la zanja. Cuesta tener la ciudad limpia", escribe Eduardo. #QuejaVecinal Grassi esquina Pose, barrio Las Praderas. "Personal de ABSA vino el viernes, dejó el pozo abierto y se fue. El agua brota de a montones y como son terrenos bajos se mete agua en las casas, no hay presión. Necesitamos urgente que venga alguien”, escribió una vecina. pic.twitter.com/GAYcfcPhxG — Daniel Trila (@dantrila) October 6, 2019

