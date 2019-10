Georgina López celebró el acuerdo salarial de los bancarios

La referente sindical y candidata a concejal del Frente de Todos aseguró que el gremio de los trabajadores de bancos podrá "mantener el poder adquisitivo del salario". Los trabajadores bancarios han podido cerrar "un acuerdo acorde a las ganancias que ha tenido el rubro financiero" y que les permite "poder mantener el poder adquisitivo del salario", resaltó la referente local de La Bancaria, Georgina López. La gremialista, que también es candidata a concejal por la lista del Frente de Todos, celebró que se haya podido llegar a un acuerdo "evitando ir al conflicto" con las cámaras bancarias y destacó los porcentajes de suba obtenidos. Es que desde principios de este año hasta el mes que viene, los bancarios habrán alcanzado una paritaria del 50 por ciento, aunque si la inflación anual supera ese índice en diciembre, está prevista la activación de una clausula gatillo que compense la diferencia. Por eso, la actualización salarial todavía podría ser mayor. El acuerdo comprende el pago de 5 mil pesos decretado por el Gobierno nacional. Además, por el Día del Bancario el próximo 6 de noviembre -no laborable- la compensación será de $49.949,22 en el escalón inicial, un monto que se proyectará de acuerdo con las categorías de los trabajadores de la actividad. "Este acuerdo está acorde con lo que es el rubro financiero, que nunca dejó de perder ganancias en todos estos años. Cerramos una paritaria del 50 por ciento y con una clausula gatillo, un logro nada menor y que nos garantiza mantener el poder adquisitivo del salario", manifestó López. "Ha sido una excelente negociación y estamos muy contentos. Sabemos que Sergio Palazzo siempre defendió el sueldo de los bancarios y que se ha plantado ante los poderosos amén de este gobierno. Estos cuatro años han sido una etapa conflictiva, pero nosotros no perdimos ni resignamos ningún derecho", aseveró la gremialista. López celebró que La Bancaria haya "salido airosa" de la paritaria en un año difícil para el país, pero avizoró que con el eventual cambio de gobierno a nivel nacional "va a venir una etapa distinta". "Con Macri peleamos para no perder derechos; con un gobierno nacional y popular, hablaremos de otra cosa: de la redistribución de la riqueza", sostuvo.

López secunda a Palazzo durante una visita a Campana (foto Archivo).



