La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/oct/2019 Se corre la bola

Por Santiago Tomás Mengual











POTENCIALIDADES, REGULACIÓN Y AUTOCULTIVO El aceite y las cremas a base de marihuana ayudan a mitigar y muchas veces curar dolores crónicos corporales y migrañas pero también enfermedades complejas como la epilepsia y el cáncer. La regulación es clave ya que sobran los casos donde aceites o cremas de cannabis compradas vía páginas como "Mercado Libre" no contenían las propiedades necesarias si no que tenían restos de cocaína o clonazepam diluido. Esto no quita la importancia del autocultivo. En vistas de una posible legalización en el futuro, éste pone un freno a quienes quieren ponerle precio a la medicina y permite tener a disposición diferentes cepas de la planta, algo necesario ya que después de un tiempo prolongado ingiriendo la misma dosis el cuerpo comienza a generar resistencia, lo que hace necesario cambiar la cepa para volver a obtener buenos resultados. Con la asistencia de gran número de vecinos, se realizó nuestra ciudad una nueva charla informativa sobre cannabis medicinal. Foto de un fenómeno que surgió desde los márgenes de la legalidad y hoy gana espacio en la agenda política. Ni el día soleado ni el calor casi veraniego evitaron que Bisellia desborde. El motivo no era el recital de una banda de rock o el show de "stand up" de algún cómico de la Capital, sino una conferencia sobre cannabis medicinal. Ya no son talleres de un puñado de curiosos que pueden haber tenido contacto con la marihuana de forma recreacional. El tema se está instalando en la clase media y en las franjas etarias más altas de nuestra ciudad. La reunión del sábado 28 de septiembre es la foto de fenómeno que crece del boca en boca y sobrepasa todas las estructuras institucionales que en estos momentos, más que acompañar, lo siguen unos pasos más atrás. SIN TABÚES Invitados por los miembros locales de la organización sin fines de lucro "Familias Cultivando" el neurocientífico Luis Acosta y la doctora Fabiana Vanasco tocaron a lo largo de las dos horas de conferencia los principales tópicos relacionados con el cannabis medicinal, desde su consumo terapéutico a lo largo de la historia de la humanidad hasta su relación con enfermedades neurológicas como el Parkinson y la Epilepsia refractaria. No hubo pelos en la lengua: en aras de divulgar pero sin perder la validez científica, se abordaron todos los tabúes relacionados a los productos derivados de la marihuana y hubo un interesante intercambio de preguntas y respuestas con el público, entre quienes se encontraba Rubén Romano. El médico y candidato a intendente por la coalición "Frente de Todos" tomó la palabra y opinó sobre el potencial del cannabis medicinal para la Salud Pública recordando el proyecto que presentó su bloque en el Concejo Deliberante de Campana para tratar la posibilidad del cultivo comunitario con fines medicinales y científicos en colaboración con universidades. La presencia del candidato también es muestra del crecimiento de un fenómeno que comienza a interpelar a las cúpulas políticas ya no solo nacionales sino vernáculas. En ese sentido, vale recordar que el anterior taller organizado por "Familias Cultivando" en la ciudad tuvo lugar en el Centro Educativo municipal con el apoyo del oficialismo y que los referentes locales del "Frente de Izquierda" hace años que intentan poner en la agenda pública la legalización del uso de la marihuana para cualquier fin, sin excepción, abarcando desde el cultivo a su comercialización y consumo. DERECHO Durante la reunión, también se lanzó el Registro de Usuarios Medicinales de Campana que buscará tomar dimensiones de la cantidad de usuarios o potenciales usuarios de productos derivados de la marihuana con fines medicinales al que se pueden anotar ingresando al grupo de Facebook "UsCaMed", muro en el que usuarios y cultivadores solidarios de la zona comparten experiencias y consejos. El censo es importante ya que, entre otras cuestiones, será una muestra empírica del uso que tiene esta medicina en Campana, y su potencial provisión desde la municipalidad. Como es sabido, los remedios para patologías como la epilepsia refractaria son muy costosos y sus efectos secundarios a largo plazo son nocivos. La obtención de un producto de calidad sin contraindicaciones y económicamente accesible significa la democratización de un bien que no debería depender de los intereses privados ya que está en relación directa con la calidad de vida de los ciudadanos. Es por esto que la legalización del cannabis medicinal y de sus derivados suma más adherentes día a día. Es que, la posibilidad de tener la medicina en una maceta del patio de casa, hecha por tierra cualquier tipo de prejuicio ya que brinda el acceso a un aspecto de la democracia que las constantes crisis económicas y el lobby de los laboratorios medicinales nos fueron negando estos últimos años: el Derecho a la Salud.

Rompiendo prejuicios, vecinos de Campana asistieron a escuchar a Luis Acosta y Fabiana Vanasco. PRIMERA EXPOSICIÓN DE CANNABIS EN LA RURAL La expo que concluye hoy, se centra en las potencialidades de la planta, tanto las económicas como las que tienen efecto sobre el cuerpo humano de diversas formas: en salud, cosmética, nutrición, en el rubro textil e incluso automotor. Pensada por sus organizadores como "un espacio de encuentro entre interesados en todo lo que el cannabis tiene para dar, con algunos de los mejores profesionales, empresas, científicos y líderes de la cultura cannábica nacional y mundial", la Expo Cannabis Argentina se desarrolla desde el viernes y hasta hoy domingo en el Salón Ocre del predio de "La Rural" de Palermo. Los asistentes podrán ver allí lo último en investigación científica, los progresos en uso terapéutico y todas las novedades de la cada vez más sorprendente industria cannábica, que ya mueve millones de dólares en países donde es total o parcialmente legal, como en Canadá o Estados Unidos, respectivamente. En cada una de las jornadas hubo conferencias, talleres de uso médico y fabricación de aceites, asesoría médica y asesoría legal, espacios de arte y ciencia en vivo y presentación de libros, con sus autores; y proseguirán hoy hasta las 20 hs., con entrada libre para menores de 10 años. Para quienes desean dar sus primeros pasos en este universo o para las personas que buscan seguir desarrollando su relación con la planta de una forma segura y responsable, la exposición también contará con la presencia de marcas nacionales e internacionales relacionadas a la industria y el negocio del cannabis, en más de 60 stands.



