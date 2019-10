Anses Campana, nuevamente entre las mejores del país

La oficina conducida por el Dr. Mariano Raineri, fue distinguida al alcanzar el 1º puesto entre los meses de marzo a julio. La Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) de nuestra ciudad resultó la mejor entre los periodos de marzo a junio de 2019 al colocarse primera en su categoría a nivel nacional. Así la Udai conducida por el Dr. Raineri, volvió a colocarse dentro de las mejores logrando el 1º puesto entre las udais medianas. Esto se determinó a través de un informe que realiza dicho organismo, el cual esta vez no solo evaluó un mes sino 5 meses consecutivos, evaluando en forma detallada el funcionamiento de todas sus dependencias, testeándose diferentes aspectos, y realizando un ranking de quienes cumplen de mejor manera los objetivos. Dentro de los parámetros se encuentran, entre otros: el tiempo de espera, de atención, de resolución de trámites y expedientes; y la producción de cada sector, los reclamos, la calidad de la atención, según comentó el gerente de ANSeS Campana, Mariano Raineri. "Es un honor tener reconocimientos constantes, no solo por la distinción sino porque esto demuestra el esfuerzo diario que hacemos todos los que integramos este gran equipo que es ANSeS, está en el rumbo correcto. Y en particular el esfuerzo que hacen todos los agentes diariamente para resolver cientos de trámites, y darle respuestas a los vecinos que se acercan", afirmó Raineri, satisfecho con los resultados obtenidos. Y añadió "cuando el Intendente me confió el manejo de tamaña institución, y me pidió que ponga mucho énfasis en la atención y el trato personalizado con los beneficiarios, pidiéndome que esté cerca de los vecinos, generó un gran desafío, el cual afrontamos todos los días. Ya habíamos logrado varios reconocimientos mensuales, pero este abarca la evaluación de un periodo de 5 meses seguidos y todo este equipo logró otra vez un primer puesto, lo que nos engrandece.- Pero como siempre digo, nosotros sabemos cómo actuamos por que escuchamos diariamente a todos los vecinos que se acercan, y así podemos mejorar nuestros aciertos y corregir nuestros errores". Para concluir el Dr. Raineri expresó:" Este reconocimiento demuestra que el compromiso y el empeño del personal que diariamente trabaja en la misma, da sus réditos y está alcanzando los objetivos esperados".





Anses Campana, nuevamente entre las mejores del país

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: