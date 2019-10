P U B L I C











Porto de Galinhas se posicionó la última década como destino ideal para parejas y familias. Esta preciosísima playa queda en el sur de Pernambuco, en el municipio Ipojuca, a 60 km de Recife, donde se encuentra el aeropuerto más cercano del destino y fue elegida 10 veces consecutivas como la mejor playa de Brasil. La razón de esto se debe a que es un escenario paradisíaco de ensueño, con aguas cristalinas donde se forman piscinas naturales con una temperatura promedio de 26 grados. Cualquier momento del año es propicio para visitar este destino del nordeste brasilero, solo deben tener en cuenta que al año se divide por régimen de lluvias. El período de septiembre a febrero es la estación seca, mientras que en el resto del año tienen mayor cantidad de precipitaciones. Toda la costa de la zona de Recife, por donde está Porto de Galinhas, tiene una larga barrera de corales muy cerca de la costa, por ende cuando hay marea baja, desde la playa que está a la altura del centro, se puede llegar caminando hasta los pozos enormes que se forman entre los corales. Son piletones espectaculares para nadar entre pececitos de colores. Para acceder a las piscinas naturales de Porto de Galinhas deben tener en cuenta el horario de la marea baja y empezar a caminar antes ya que les puede llevar un buen rato. Después es necesario estar atento a cuándo comenzar a volver, porque es difícil tener dimensión de cuánto se camina y volver nadando claramente no es lo mismo. Otra opción para llegar es contratando una balsita (jangada). También hay que tener en cuenta que como es una zona muy turística, el ingreso diario de personas está regulado por la associacion de jangadeiros (que cobran alrededor de 25 Reales por persona). Así que recomendamos ir temprano si van en temporada de vacaciones o fin de semana. Estos paseos solo les permiten bajar en las piscinas en las que los adultos hacen pie y a los 30 minutos renuevan la gente. Cuando llegan a Porto de Galinhas aconsejamos que vayan al centro de información turística donde les van a dar un folleto con la tabla de mareas. Una vez que sepan el día y el horario que la marea estará baja, lleguen un poco más temprano, ya que por la preservación del hábitat sólo dejan entrar cuatro grupos de 50 personas por día. Allí les entregarán una pulserita para subir a los arrecifes y poder permanecer esos 30 minutos que decíamos. No se olviden la cámara de fotos y llevar un calzado acuático, ya que los arrecifes pueden lastimar los pies. Porto de Galinhas es casi una ciudad: tiene edificios, varios apart hoteles y resorts, algunos bancos, pero el centrito se asemeja más al de un pequeño pueblo marítimo con su típica peatonal, como tantas opciones que podemos conocer de este litoral marítimo interminable, nos encontramos con otro ex paraíso de pesca artesanal devenido a la actividad turística. Decenas de gallinas esculpidas en cocoteros decoran las calles de Porto de Galinhas. La leyenda cuenta que la frase "hay gallinas nuevas en el puerto" era un código que los contrabandistas de esclavos de los ingenios de azúcar usaban para avisar la llegada de un nuevo cargamento. Para evadir los controles de esa transacción ilegal, los esclavos eran transportados en jaulas, escondidos juntos con las gallinas de Guinea. De ahí que el pueblo tomó ese nombre y hoy en día las esculturas de gallinas están por todos lados. Pero volvamos al centro neurálgico del pueblo, ese mismo donde la calle principal desemboca en el mar donde descansan multitud de embarcaciones. Lo que más les llamará la atención es la hermosa desprolijidad del pueblo, donde lo poco antiguo que queda en pie se mezcla perfectamente con lo nuevo, donde hay arte callejero del que busquen y gastronomía para exportar. Tiendas baratísimas que lindan con otras donde todo es incomprable, vendedores de excursiones argentinos, otros que intentan serlo; un enjambre de artistas y turistas que se forma a la noche cuando todo es paseo, todo en perfecta paz y armonía en ese desorden agradable. Hacia la izquierda van a Pontal do Cupe, donde está la Praia de Muro Alto. Pueden llegar caminando por la playa y tardarán desde el centro de Porto de Galinhas algo más de una hora. Es muy interesante porque la playa es totalmente diferente, no solo porque hay menos gente, sino porque hay una barrera de coral en forma de un paredón, que arma una piscina como un canal, con una profundidad muy pareja, un gran pozo sin peligros porque varios metros por adelante está el muro que no deja pasar la corriente. En el sentido opuesta a Muro Alto, yendo al sur pueden llegar a pie en aproximadamente 40 minutos a Maracaipe. Es la playa de los surfistas, donde las olas toman tamaño y escenario de infinidad de torneos para barrenar las olas. Además del oleaje, la playa esta rodeada de cajueiros y cocoteros, lo que forma un entorno placentero. Si continúan caminando llegarán a Manguezal, la playa más recomendada de Porto de Galinhas para visitar en familia ya que sus aguas son extremadamente tranquilas y cálidas, además de contar con una infraestructura preparada para recibir visitantes. Aquí pueden realizar también paseos en kayaks. Si tienen ganas de conocer los caballitos de mar, sus comportamientos y su hábitat natural, que son las raíces de los manglares en las aguas del río Maracaipe, pueden realizar los paseos en balsa en Pontal de Maracaípe. Este paseo cuesta 10 Reales y un lugareño que hace snorkel atrapa algún caballito, que expone dentro de un frasco de vidrio y pasados unos minutos, lo devuelve al agua. También se puede visitar el Projeto Hippocampus, un emprendimiento que busca la preservación del caballito de mar. Nos queremos olvidarnos de Para dos Carneiros, alejada 55 Km al sur, con tours que pueden contratar por aproximadamente 60 Reales, que incluyen la embarcación por el Río Formoso, donde pueden darse una baño de arcilla natural. Pasada la actividad del barro, pueden quedarse unas horas en estas playas de agua clarísima, tranquila y poco profunda. Un verdadero paraíso que no recomendamos se pierdan. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

