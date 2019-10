Jorge Bader

Hace unos días leí en un documento del Ministerio de Vivienda de Perú, una observación sobre los planes urbanos que me pareció interesante, "En las últimas tres décadas, en el país se ha formulado una ingente cantidad de planes de desarrollo sin que se pueda percibir un efecto positivo en los centros urbanos como consecuencia del esfuerzo desplegado. Si bien, en los principales centros, los planes fueron utilizados para el trazado de vías, zonificación del uso del suelo y ejecución de proyectos urbanos de impacto político, en muchos de los casos los planes han sido de escasa utilidad o han terminado simplemente en los centros documentarios municipales, presumiblemente por desconocimiento de su utilidad y la falta de capacidades para aplicar una herramienta especializada. Por un lado, no se abordaron aspectos fundamentales para una gestión eficaz del centro urbano como: el involucramiento activo de los actores públicos y privados y, por otro lado, no se consideró como parte del plan, el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de la ciudad." No creamos que difiere mucho de la realidad local. En líneas generales cuando estamos frente al desafío de abordar una realidad urbana lo primero que nos proponemos es hacer un estudio y desarrollar un plan de acción. Y así lo que terminamos haciendo es invertir tiempo y esfuerzo en generar nuevos diagnósticos. Lo expresado me lleva a un par de reflexiones. Primero, la dinámica del planeamiento, obliga a una presencia permanente, continua, del estado en la revisión de los indicadores sociales, económicos y urbanos para poder dar respuesta dinámica a los requerimientos territoriales. Los diagnósticos estáticos solo son una fotografía de una situación determinada, en tanto que la sociedad vive no una foto sino una película en movimiento. Segundo, sin gestión operativa y decisión política, ningún plan sirve de nada. Por eso la planificación no debe descartar de ninguna manera los contenidos históricos de los antecedentes técnicos, que aún desactualizados en lo cuantitativo, probablemente se mantengan vivos en lo conceptual, y debe contar con un equipo de gestión y seguimiento que analice permanentemente el tablero de comando de los pasos operativos, para hacer efectivo el plan. Y a la prueba me remito. Hace unos cuantos años atrás, en el año 1999, se hizo en Campana un esfuerzo intelectual colectivo para gestar lo que se llamó el Plan de Desarrollo Estratégico. En ese documento se enuncian temas de base sobre la cuestión local y se formulan una serie de propuestas algunas de carácter ejecutivo concreto, con la esencia de los proyectos urbanos que solucionan cuestiones de nuestro desarrollo. Voy a comentar aquí solo uno de los temas para que se esclarezca este pensamiento. El Plan Estratégico da para una serie de análisis que quizás me permita seguir desarrollando, ya que su magnitud excede el espacio de una nota periodística. De la página 133 en adelante, en la versión impresa, se enuncian lo que se llaman Programas y Proyectos de actuación. El programa 1, se titula, Mejoramiento de la franja costera, y este planteo macro pone de manifiesto la relación biunívoca, de carácter económico y productivo de la relación ciudad puerto, a la luz del crecimiento de una nueva posibilidad laboral y económica para Campana. No nos olvidemos que este análisis fue dado hace 20 años, y como dice el tango "20 años no es nada". Quiero repasar aquí un párrafo del encuadre de la propuesta, Dice el estudio, "surge aquí, la necesidad de establecer, una vinculación orgánica entre el desarrollo ambiental urbano y el portuario, que en Campana es del ámbito eminentemente privado. En esta clase de problemas el mercado no entrega respuestas satisfactorias, por lo que es necesario introducir elementos de planificación del Estado (municipal y Provincial), que den lugar a áreas protegidas según los usos permitidos". Seguidamente, se listan los proyectos potenciales, Nuevos espacio costanero, Construcción de una plataforma multimodal de cargas, Construcción de un nuevo puerto en el predio Ex Tolueno, Construcción de un centro recreativo ribereño, Mejora de la red vial costera, (Tema que incluye la nueva red vial posteriormente caracterizada como camino del pie del barranco, como evacuación del tránsito vehicular pesado), Racionalización del uso de las tierras de la Compañía General de fósforos, (más conocida como Tajiber, hoy en discusión) y Conformación de un consorcio de actuación. Más allá de la vigencia de todos estos puntos, algunos de ellos concretados en obras y otros en discusión actual, el último punto tiene una potencia y una vigencia que no se puede negar. Dice en su explicación, "Sin la presencia del Estado Municipal, el sector privado y la sociedad civil en todo el proceso de análisis, propuestas, planificación y promoción, no son posibles los cambios y transformaciones urbanas… que se requieren". Si estas palabras concretas no son la definición más acabada de lo que nos debemos, no sé cuánto más claro se pueda expresar. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

